Asbury Park oferece internet grátis no calçadão

Na terça-feira (25), antes da chegada do verão, as autoridades municipais anunciaram que Wi-Fi grátis estará disponível ao longo do calçadão na praia em Asbury Park.

“A nossa rede wireless proporciona a conexão tão desejada aos residentes e veranistas; possibilitando mais liberdade para aproveitar as nossas praias maravilhosas”, disse a prefeita interina Amy Quinn. “O acesso ao Wi-Fi significa que os residentes e visitantes não devem optar entre um dia no calçadão e a execução de um trabalho ou assistir ao jogo de seu time favorito”.

O acesso grátis à internet cobre todo o comprimento do calçadão e a área da praia.

Para conectar o Wi-Fi grátis os veranistas têm que selecionar “AP Boardwalk” na lista dos aparelhos wireless. O aplicativo automaticamente permitirá que os usuários façam o “sign up”.

O projeto do Wi-Fi grátis foi patrocinado integralmente pela empresa de desenvolvimento Madison Marquette, como parte de um acordo com a prefeitura. A companhia repassa à prefeitura cerca de US$ 100 mil anuais para ajudar nas necessidades relacionadas às praias, como o recolhimento e remoção de lixo. As autoridades detalharam que o custo do projeto ficou abaixo de US$ 45 mil.

O acesso à internet utiliza um sistema de segurança avançado. As autoridades também sugerem que os usuários se desconectem do serviço quando acabarem de usá-lo. A cidade de Asbury Park uniu-se a Seaside Park no fornecimento de acesso grátis à internet aos veranistas.