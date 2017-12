Chuva congelada e neve podem cair no fim de semana de Natal

Ainda há a possibilidade remota de um “Natal branco”, ou seja, coberto de neve

A possibilidade da ocorrência de chuva congelada e neve poderão dificultar as viagens durante o final de semana prolongado de Natal, além da grande variação climática, previram os especialistas. O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) emitiu um aviso de alerta que cobre grande parte da região norte de New Jersey, frisando a probabilidade da queda de chuva congelada e neve branda na noite de quinta (21) para sexta-feira (22).

Apesar disso, ainda existe a possibilidade, se bem que remota, da ocorrência de um “Natal branco”, ou seja, coberto de neve, informou o NWS no informativo matutino sobre as previsões climáticas.

Na quarta-feira (20), o clima foi de céu parcialmente nublado com a temperatura em torno de 45º graus (7.22º Celsius), a qual é mais alta que o normal para 20 de dezembro. Já a noite, a temperatura tende a cair para 25º graus (-3.88 Celsius); próxima ao normal, mas um contraste com relação ao dia.

A quinta-feira (21) tende a ser grande parte ensolarada com a altura máxima em torno de 30º graus (-1.11 Celsius), antes da possibilidade da queda de chuva congelada que poderá prejudicar o trânsito na manhã de sexta-feira (22). Na madrugada, a temperatura cairá para em torno dos 25º graus (-3.88 Celsius).

Uma frente fria poderá passar novamente por New Jersey durante o feriado do Natal (25), aumentando a possibilidade de neve. Entretanto, outras previsões indicam chuva para o dia devido a possibilidade da passagem de uma frente de ar quente. Também há a possibilidade de chuva ao longo do final de semana, incluindo a véspera de Natal. A temperatura no sábado (23) poderá atingir os 55º graus (12.77º Celsius)

A véspera do Natal poderá também ser chuvosa durante o dia e a noite, com a temperatura alta em torno dos 46º graus (7.77º Celsius) e a baixa em 34º graus (1.11 Celsius).