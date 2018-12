“Coiote” traficou 6 imigrantes pelo Aeroporto de Newark

Bhavin Patel fez com que os clientes dele viajassem da Índia à Tailândia, onde eles embarcaram em voos com destino a New Jersey

Um indiano de 38 anos foi acusado de conspirar para contrabandear 6 conterrâneos aos EUA através de voos comerciais que aterrissaram no Aeroporto Internacional de Newark. O réu Bhavin Patel foi detido no aeroporto na sexta-feira (7) sob uma acusação de conspiração e 6 acusações de traficar estrangeiros aos EUA por dinheiro. O caso foi divulgado pela Procuradoria Pública Federal em New Jersey. Ele deverá retornar ao tribunal em Newark para audiência preliminar na terça-feira (18).

Patel era o líder de um grupo que contrabandeou pelo menos 6 indianos ao pagar a um agente à paisana centenas de milhares de dólares ao longo do período de 2 anos, iniciando no outono de 2013, conforme documentos apresentados no tribunal. Inicialmente, ele fez com que os clientes dele viajassem da Índia até a Tailândia, onde eles embarcaram em voos com destino a New Jersey, detalharam as autoridades. As seis pessoas entraram ilegalmente nos EUA em pares em 13 de dezembro de 2013, 10 de abril de 2014 e 2 de outubro de 2014.

Os documentos não detalharam quanto dinheiro Patel lucrou nas transações.