Dezenas de homens são presos por sexo em público

Quase 50 homens, incluindo um indivíduo condenado por abuso sexual, serão presos por fazerem sexo em praias e parques públicos frequentados por famílias e crianças na Flórida, informaram as autoridades. O xerife do Condado de Martin, William Snyder, disse ao canal de TV local WPTV que 21 homens já foram detidos como resultado da “Operação Mangrove” e ele planeja prender mais 24 até o fim da semana por supostamente fazerem sexo na Bob Graham Beach e o Joe’s River Park, ambos no Condado de Martin.

“Nós temos evidências bastante gráficas e claras”, disse Snyder. “Não há nada que precise ser imaginado”.

Todos os homens foram filmados por câmeras camufladas durante a investigação de 2 meses iniciada depois que detetives receberam reclamações de pessoas que viram homens nus praticando sexo no calçadão da praia. Snyder acrescentou que os detetives descobriram muitos anúncios no website Craiglist relacionados aos encontros ilícitos.

“Eu penso que se trata de uma subcultura de pessoas que possuem método próprio para encontrar uma as outras”, disse o Xerife. “Elas perecem ter sua própria linguagem, dicas não verbais que as permite saber que elas estão lá pela mesma razão”.

Todos os 45 suspeitos são acusados de cometerem atos lascivos e se exporem em público e foram identificados pela polícia através das placas dos carros deles. Os números foram registrados pelas câmeras escondidas que também registraram os homens fazendo sexo nos locais, que são frequentados regularmente por famílias e crianças.

Snyder acrescentou que as investigações continuarão e abrangerão outras áreas, não divulgadas, no Condado de Martin.

“A minha primeira preocupação quando tomei conhecimento desse tipo de comportamento foi a segurança das famílias”, comentou o Xerife. “logo depois de um ou dois encontros sexuais, uma família, que não tinha nada a ver com o incidente, passou perto deles”.