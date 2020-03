Governo libera US$ 70 milhões em assistência alimentar para famílias vulneráveis

Em meio à pandemia do coronavírus, vários beneficiários do programa SNAP receberão aumento em seus benefícios

Vários moradores de New Jersey que recebem assistência alimentar por meio do Programa de Assistência Nutricional Suplementar de New Jersey (NJ- SNAP) receberão o pagamento de benefício extra neste domingo (29) e em abril. A ação visa ajudar a combater a necessidade crítica de alimentos relacionados à pandemia do coronavírus.

Os pagamentos suplementares de SNAP foram incluídos na lei federal chamada Families First Coronavirus Response Act. Uma quantia de US$ 70 milhões em benefícios extras do NJ-SNAP será liberada nos próximos dois meses aos residentes em New Jersey para ajudá-los na compra de alimentos.

Neste domingo, 29 de março, US$ 35 milhões em pagamentos suplementares serão oferecidos a aproximadamente 205 mil famílias em New Jersey matriculadas no SNAP de NJ. A verba de abril também aumentará em US$ 35 milhões para essas famílias. Esses benefícios adicionais serão adicionados diretamente aos cartões EBT da Family First, para os beneficiários do SNAP de NJ.

Atualmente, o NJ-SNAP atende a 670 mil residentes em New Jersey em 340 mil residências. As famílias elegíveis para o benefício suplementar do SNAP de NJ receberão a diferença entre os benefícios regulares do SNAP e o benefício máximo conforme o tamanho da família. Estes suplementos serão um complemento aos seus benefícios mensais regulares. O benefício mensal familiar normal do SNAP é baseado no tamanho e renda da família. De acordo com as políticas federais, a implementação da Lei de Resposta ao Primeiro Coronavírus das Famílias, as famílias que já recebem o benefício máximo do SNAP não são elegíveis para pagamentos complementares.

“Queremos que todas as pessoas e famílias tenham a comida de que precisam enquanto cumprem as diretrizes do governador Phil Murphy para ficar em casa. Para muitos residentes de New Jersey e suas famílias, isso significa mais apoio do NJ-SNAP, e esses benefícios chegarão no domingo ”, disse a Comissária de Serviços Humanos, Carole Johnson. “Agradecemos o trabalho contínuo de nossa delegação no Congresso para apoiar as necessidades críticas dos residentes de New Jersey durante esses tempos difíceis”.

Os beneficiários elegíveis do SNAP de NJ receberão seu primeiro benefício suplementar nos cartões EBT da Family First neste domingo (29) e poderão usá-los após março. O benefício suplementar de abril virá junto com o pagamento mensal normal para o beneficiário elegível, o que significa que os beneficiários em abril receberão um pagamento combinado do suplemento e seu benefício padrão.

O NJ-SNAP oferece assistência alimentar a famílias de baixa renda para ajudá-las a comprar alimentos através de um cartão de benefício aceito em vários supermercados e mercados de agricultores.

“Durante estes tempos difíceis, o acesso a benefícios adicionais do SNAP é ainda mais crítico”, disse a vice-comissária de serviços humanos Elisa Neira. “Muitos beneficiários do SNAP, incluindo idosos e pessoas com deficiência, são particularmente vulneráveis ao Coronavírus, e os esforços para protegê-los podem ser aprimorados à medida que os beneficiários do SNAP podem comprar mais alimentos”.

“Agradecemos os trabalhadores dedicados dos conselhos sociais do condado que são importantes para levar esses serviços críticos às famílias de New Jersey”, disse a comissária assistente, Natasha Johnson, que chefia a Divisão de Desenvolvimento Familiar do Departamento de Serviços. Humano e supervisiona o programa SNAP. “Durante esses tempos difíceis, incentivamos os moradores que precisam de assistência alimentar a visitar e solicitar o SNAP on-line através do site www.NJHelps.org“.

A Human Services também recebeu aprovação federal para estender os períodos de recertificação do SNAP de NJ para seis meses, para casos que expiram em março, abril e maio. Isso significa que as famílias que recebem SNAP não terão interrupções em seus benefícios durante esse período.