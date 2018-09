ICE deporta foragido procurado por homicídio

Arnulfo Silva Gonzalez havia sido deportado, mas retornou clandestinamente aos EUA

Na quinta-feira (13), agentes do Departamento de Imigração (ICE) deportaram o guatemalteco Arnulfo Silva Gonzalez, de 56 anos, que era procurado por homicídio em seu país natal. Os agentes do Departamento e Remoções e Cumprimento das Leis (ERO) passaram a custódia do detento às autoridades estrangeiras no Aeroporto Internacional La Aurora.

Em 15 de março de 1999, agentes da Patrulha da Fronteira (USBP) prenderam Silva nas imediações de Douglas, Arizona. As autoridades locais permitiram que ele retornasse voluntariamente ao México, uma vez que o foragido alegou ser mexicano. Numa data e local desconhecido, Silva retornou clandestinamente aos EUA. Em 20 de setembro de 2017, ele foi preso no local de trabalho em Moorestown (NJ). Em 26 de fevereiro de 2018, um juiz de imigração ordenou que ele fosse deportado dos EUA. Ele apresentou uma apelação junto ao Comitê de Apelações Migratórias. Tal apelação foi suspensa em 26 de agosto desse ano.

“O histórico desse indivíduo de entrar ilegalmente nos EUA, mentir a nacionalidade e, então, reentrar clandestinamente depois de ter sido deportado, além de ser procurado por homicídio em seu país de origem, mostra que trata-se de um indivíduo perigoso que merece ser removido da comunidade e dos EUA”, disse John Tsoukaris, diretor do ERO em Newark.

O ICE deportou 226.119 estrangeiros no ano fiscal de 2017. A proporção de remoções no ano fiscal de 2017 resultantes de prisões pelo ICE aumentou quase 10% em relação ao ano fiscal anterior e o número de remoções internas do ICE aumentou mais de 15 mil no ano fiscal de 2016. O órgão está focado na remoção de ameaças à segurança pública, como estrangeiros criminosos condenados e membros de gangues, bem como indivíduos que violaram as leis de imigração do país, incluindo aqueles que entraram clandestinamente no país após serem deportados e fugitivos de imigração com ordens de deportação emitidas por juízes federais de imigração.