Indocumentado enfrenta deportação por “namorar” menina de 11 anos

Euno Roque Guerrero entrará em processo de deportação após cumprir a pena de 5 anos de prisão

Um réu no Condado de Camden foi sentenciado a 5 anos de detenção por ter posto em perigo o bem-estar de uma criança ao abusa-la sexualmente na cidade de Hammonton, segundo o comunicado divulgado pelo Promotor Público Damon G. Tyner, do Condado de Atlantic. Euno Roque Guerrero, de 27 anos, de Atco, foi sentenciado s 5 anos de detenção como parte de um acordo, detalhou Tyner.

Guerrero estará sujeito ao registro na Lei Megan, ser avaliado como predador sexual e liberdade condicional para o resto da vida. Além disso, também como parte do acordo, ele perderá o registro como auxiliar farmacêutico e estará sujeito à deportação depois do cumprimento da pena.

Em 20 de fevereiro desse ano, às 11:54 da noite, a policia vistoriou um veículo suspeito parado no estacionamento de trás de um centro de compras , na 85 South White Horse Pike, detalhou o Promotor. Os policiais se aproximaram do veículo e viram Guerrero no interior com uma menina de 11 que ele inicialmente identificou como parente, mas posteriormente disse às autoridades que namorava.

Guerrero detalhou que ele e a menina estavam no estacionamento porque não poderiam ir para as casas deles devido a diferença de idade, disse Tyner.

O Departamento de Polícia de Hammonton e o Escritório da Unidade Especial de Vítimas da Promotoria Pública do Condado Atlantic determinaram que ele “namorava” a menina e que havia admitido ter beijado e tocado de forma inapropriada a vítima.

Em julho desse ano, Guerrero assumiu a culpa perante o Juiz Michael Blee relacionada à acusação de ter posto em perigo o bem-estar de uma criança por conduta sexual inapropriada. Ele continua preso desde a detenção em fevereiro.