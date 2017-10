Maioria dos imigrantes presos não possui antecedentes criminais em NJ

Os números revelam um aumento de 38% em contraste com o mesmo período em 2016

Entre janeiro e o final de maio, 2.974 imigrantes indocumentados foram presos em Nova York e New Jersey, segundo dados federais obtidos pelo portal WNYC News. Os números revelam um aumento de 38% em contraste com o mesmo período em 2016. A mesma porcentagem de aumento foi verificada nacionalmente pelo Departamento de Imigração (ICE) ao longo dos 100 primeiros dias do Presidente Donald Trump no cargo, entre os meses de janeiro e abril. Entretanto, o perfil de quem está sendo preso revela uma história diferente. Os dados demonstram que 25 daqueles detidos em Nova York não possuíam antecedentes criminais, em contraste com 17% durante o mesmo período em 2016. Já em New Jersey, o índice incrível de 44% dos 1.395 indivíduos detidos entre janeiro e o final de maio não possuíam antecedentes criminais, em contraste com 24% ao longo do mesmo período no ano passado.

Os ativistas defensores dos direitos dos imigrantes consideram esses índices surpreendentes e preocupantes. “Eu penso que a retórica de que os criminosos são prioridade não é real”, disse Johanna Calle, coordenadora de programas da New Jersey Alliance for Immigrant Justice.

Existem várias teorias para a disparada no número de prisões de imigrantes indocumentados ocorridas no Estado Jardim:

• Alterações da prioridade nacional: No decreto de lei assinado em 25 de janeiro de 2017, o Presidente Trump alterou radicalmente as prioridades migratórias da nação. Previamente, o ICE focalizava na deportação de imigrantes condenados por crimes. O Presidente Barack Obama adotou na época essa política depois de constatar que os recursos financeiros limitados da nação não deveriam ser usados para deportar todos os imigrantes indocumentados. O ex-presidente democrata deportou o número recorde de 2.5 milhões de estrangeiros.

Entretanto, Trump ampliou a definição do que é considerado “crime”, ou seja, incluindo o fato de alguém estar em situação migratória irregular no país ou ser condenado por não pagar a passagem em um transporte público.

• Menos santuário: Diferente de Nova York, o Estado Jardim exige que a polícia local notifique o ICE se for suspeitado que alguém acusado de cometer um crime grave também seja um imigrante indocumentado. Isso não tem impedido que cidades, incluindo Newark e Maplewood, limite a cooperação com o ICE através das políticas santuários.

• Cooperação com o ICE: Algumas jurisdições em New Jersey cooperam com o ICE mais que outras. No Condado de Ocean, por exemplo, o administrador do condado, Carl Block, disse que um agente do ICE está lotado permanentemente na penitenciária. Ele frisou que o Condado foi pedido para fazer isso voluntariamente e não está sendo pago por isso.

Quando perguntado se tal política possa ter contribuído para a detenção de mais indocumentados sem antecedentes criminais, Block alegou que não percebeu nenhum aumento na ação do ICE na região. “Nós não temos tantas pessoas assim que o ICE pegue”, disse ele.

• A prisão de pessoas durante visitas: Os ativistas suspeitam que muitos imigrantes indocumentados foram presos em 2017 quando realizavam visitas de rotina aos escritórios do ICE. Isso inclui muitos cristãos indonésios detidos em Newark.

• Foco na atividade de gangues: O ICE tem informado que concentra os esforços na perseguição aos membros de gangues de rua. Em maio, mais de 200 indocumentados foram presos como resultado do combate aos suspeitos de participarem de quadrilhas. Muitos deles não possuíam antecedentes criminais.

• Prisões colaterais: Farrin Anello, advogado sênior da ACLU de New Jersey deu a entender que o ICE está focalizando em mais pessoas no geral, pois também está prendendo pessoas sem antecedentes criminais. “Pessoas que o ICE casualmente encontra durante as batidas, mas que inicialmente não eram o alvo”, disse ele.