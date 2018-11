Motorista sobrevive a atropelamento de veado em NJ

Melissa Misthal trafegava pela Rota 9 quando o animal atravessou a via

Na manhã de segunda-feira (12), uma motorista evitou uma tragédia pior depois de atropelar e matar um veado que cruzou em frente ao jipe dirigido por ela. O Departamento de Polícia de Howell elogiou Melissa Misthal, de 36 anos, moradora na cidade, depois do incidente envolvendo o animal na rodovia 9. Ela trafegava no sentido sul nas proximidades da Bergenville Road quando o veado atravessou a via.

O animal foi parar no assento de trás do jipe depois de voar, chocar-se contra o para-brisa e cair do teto do carro. Melissa manteve-se calma o suficiente para conduzir o Toyota RAV4 até o acostamento da estrada, detalhou a polícia.

“Após a colisão, e apesar do dano, de ela poder estar ferida e não saber se o animal ainda estava vivo, Melissa manteve a compostura para levar o carro a uma parada segura no acostamento da estrada”, disse a polícia de Howell.

Misthal sofreu escoriações leves.

“Nós elogiamos as ações de Melissa”, acrescentou. “Isso tinha o potencial para ser fatal não somente para ela, mas também os outros motoristas. Ela fez tudo correto”.