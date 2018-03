Neve no norte de New Jersey poderá acumular até 12 polegadas

O Governador Phil Murphy declarou “estado de emergência” antes da chegada da tempestade

O novo governador de New Jersey, Phil Murphy, declarou estado de emergência antes da forte tempestade de neve que poderá acumular até 1 pé (0.30 cm) em diversas regiões no estado. O estado de emergência foi emitido às 8:00 pm, na terça-feira.

Entre 8 (20 cm) a 12 polegadas (30 cm) de neve tende a se acumular na região norte de New Jersey, a partir da tarde de quarta-feira (7), segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).

O pronunciamento do Governador encoraja as pessoas a evitarem trafegar pelas estradas e rodovias para liberá-las às equipes de segurança e emergência. Entretanto, os motoristas não serão multados se decidirem dirigir.

“Por favor, não se aventurem nas estradas durante a tempestade”, disse Murphy durante uma coletiva de imprensa, acrescentando que não queria “causar pânico nas pessoas”, mas que elas usassem o bom-senso.

A declaração do estado de emergência também permite que o estado qualifique para verbas federais que podem ser usadas para atendimento rápido e trabalhos de recuperação. Até quarta-feira (7), mais de 40 mil residências no Estado Jardim estão sem eletricidades, após o ciclone que atravessou a região na semana passada.

Murphy acrescentou que a nevasca poderá aumentar o número de residências sem energia elétrica. Centenas de equipes continuaram o trabalho na terça-feira (6), cortando e retirando arvores caídas e recolocando fios. Algumas das residências afetadas pelo ciclone, especialmente no norte de New Jersey, não terão eletricidade até o final da semana.

As escolas fecharam nos condados espalhados pela região e os governadores de Massachusetts, New Jersey e Nova York declararam estado de emergência. Muitas pessoas ainda estavam se recuperando do ciclone ocorrido semana passada. A manhã de quarta-feira (7) iniciou com a queda de chuva congelada, mas os especialistas adiantaram que as condições climáticas mudariam no decorrer do dia.

Os aeroportos cancelaram diversos voos nas áreas afetadas pela nevasca, segundo a FlightAware. Mais de 200 voos foram atrasados. O Amtrak alterou os horários dos trens na região e a Metro-North Railroad anunciou a redução dos serviços na quarta-feira.