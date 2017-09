Popularidade de Christie despenca a níveis históricos

Chris lidera a posição dos governadores menos populares em New Jersey

A situação não está melhorando para o Governador Chris Christie quando o tema é popularidade. De fato, pode estar piorando, revelou uma pesquisa de opinião realizada pela Rutgers-Eagleton divulgada na quinta-feira (31). Uma crescente maioria de moradores em New Jersey, 73%, acha que o Estado Jardim está seguindo na direção errada, conforme o estudo, um índice muito mais alto que durante a Grande Recessão. Somente 16% dos residentes têm opiniões favoráveis sobre Christie, que possui menos de 5 meses ainda no cargo. Similarmente, 16% dos entrevistados aprovam a atuação do governador republicano.

Há muito tempo Christie perdeu o apoio dos eleitores democratas e não afiliados, os quais formam a maioria da base eleitoral em New Jersey. Entretanto, para piorar a situação, 50% dos moradores republicanos no estado não estão satisfeitos com ele, revelou a pesquisa. Somente 35% da base de eleitores do governador demonstraram satisfação.

Christie lidera a posição dos governadores menos populares em New Jersey desde que a Rutgers-Eagleton começou a pesquisar o tema na década de 70. A popularidade dele é mais baixa que os antigos governadores Brendan Byrne e Jim Forio, que caíram para 17% durante seus mandatos.

Segundo a Eagleton, a popularidade de Christie vem caindo desde abril de 2016 e agora está na metade do que era depois do seu retorno ao estado da fracassada campanha eleitoral para presidente dos EUA. O índice de popularidade do governador é mais baixo que a do Senador Robert Menendez (D-NJ), que enfrenta acusações de corrupção e terá o julgamento iniciado semana que vem.

Menendez tem 28% de popularidade em contraste com os 16% de Christie, entretanto, 21% dos entrevistados disseram a Eagleton que não conheciam o Senador. Todos os entrevistados pela Eagleton sabiam quem era Christie.

A pesquisa foi realizada entre 24 e 28 de agosto e envolveu 714 moradores em New Jersey, incluindo 660 eleitores registrados. O estudo possui 3.8% de margem de erro.