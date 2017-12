Terrorista suicida explode bomba em metrô de Nova York

Policiais imobilizaram e prenderam imediatamente o homem-bomba Akayed Ullah

Na manhã de segunda-feira (11), um indivíduo inspirado pelo Estado Islâmico (ISIS) explodiu uma bomba caseira na estação do metrô no Terminal do Port Authority, no coração de Manhattan (NY). A explosão feriu Akayed Ullah, de 27 anos, morador no Brooklyn (NY), e feriu, sem gravidade, outras três pessoas que passavam pelo local. Ele tinha fios atados ao abdômen no corpo e portava uma bomba feita com um pedaço de cano de ferro.

Akayed detonou parcialmente a bomba, que ele carregava sob o lado direito da jaqueta, prematuramente no túnel que liga às linhas A, C e E sob a esquina da 8ª Avenida e 42nd Street, aproximadamente às 7:40 am, segundo fontes. Policiais no local rapidamente o imobilizaram e prenderam.

O ex-comissário do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), Bill Bratton, disse no programa matinal “Morning Joe” que o terrorista inspirou-se no ISIS e, possivelmente, tenha nascido em Bangladesh. Ele acrescentou que Ullah vivia há 7 anos nos EUA.

“Então, definitivamente um ataque terrorista, definitivamente intencional”, comentou Bratton.

O portador da bomba, que sofreu os ferimentos mais graves, foi levado ao Hospital Bellevue. As outras três pessoas feridas não correm risco de morte e uma delas levada ao Hospital St. Lukes-Roosevelt, outra ao Hospital Mount Sinai e a terceira atendida no local.

Os investigadores interrogaram rapidamente o homem-bomba, que disse-lhes que fabricou o explosivo na companhia elétrica em que trabalha.

Após a ocorrência do atentado, todos os ônibus do New Jersey Transit não pararam no Terminal Port Authority. O NY Waterway pôs em circulação barcas extras.