Torcedor do Paraná rouba carro no Ironbound

Câmaras de segurança registraram o momento em que o indivíduo rouba o carro com a menina de 2 anos no interior

Na tarde de segunda-feira (10), câmeras de segurança instaladas no comércio local, registraram o momento em que um indivíduo entra em um carro ligado, com uma criança no interior, e vai embora. O incidente ocorreu na tarde de segunda feira (10) na Ferry Street, no coração do bairro do Ironbound, em Newark. Entretanto, as câmeras registraram outro detalhe: O indivíduo trajava a camisa de um time de futebol do Paraná, indicando a grande possibilidade que ele, ainda procurado pela polícia, seja brasileiro. O Ironbound abriga um número expressivo de imigrantes brasileiros e, entre eles, inúmeros paranaenses.

. Entenda o caso:

Um carro deixado ligado no bairro do Ironbound, em Newark, foi roubado com uma menina de 2 anos no interior. O veículo foi encontrado minutos depois com a criança sã e salva, informou o secretário do Departamento Municipal de Segurança Pública, Anthony Ambrose. A motorista, de 24 anos, residente em Union, deixou o carro ligado em frente ao número 146 Ferry St., às 2:27 pm, enquanto entregava mantimentos a um parente. Quando ela retornou ao carro, ele e a criança, que estava dormindo, haviam desaparecido.

O veículo foi rapidamente encontrado pela polícia na Adams Street, a cerca de 400 pés (121 metros) de distância. A criança foi levada ao Hospital Universitário de New Jersey (UMDNJ) para observação. O telefone celular da vítima foi roubado.

O suspeito do roubo foi visto a última vez caminhando em direção ao norte da Adams St., distante da Ferry Street. Ele é branco, de aproximadamente 20 anos de idade, 6 pés de altura (1.82 metro) e 180 libras (81 quilos). Ele trajava um boné vermelho e branco, uma camiseta de futebol também nas cores vermelha e branca com a palavra “Racco” em letras brancas na frente e trás, calça de corrida da marca Adidas preta e branca e tênis Nike azul e branco.

O secretário de segurança alertou a população para ter mais cuidado na forma com que lidam com os veículos.

“O roubo desse carro poderia ter sido evitado. Esse foi um ato descuidado e negligente que sem necessidade pôs em risco a filha dela. Nós temos alertado o público sobre deixar os carros ligados e sozinhos. Aproximadamente, 32% dos carros roubados em Newark neste ano foram deixados ligados”, disse Anthony.

“Esse problema não é exclusivo de Newark”, acrescentou. “Ele é problemático em todo o estado. Todos têm que estar agradecidos que isso não tenha terminado de forma trágica”.

Qualquer informação sobre o suspeito e seu paradeiro pode ser enviada através da hotline do Crime Stoppers: 1-877-NWK-TIPS (1-877-695-8477) ou NWK-GUNS (1-877-695-4867). As denúncias são mantidas no anonimato e podem resultar em recompensa.