Long Branch presta homenagem póstuma ao cantor Marciano

No sábado (18), completou 1 ano de morte do cantor Marciano, de 67 anos. O artista, que fez parceria de enorme sucesso com outro ícone do sertanejo, João Mineiro, não apresentava problemas de saúde e morreu dormindo em sua casa, na cidade de São Caetano do Sul, na região do ABC Paulista, por volta das 2:00 da madrugada, relatou na época a assessora Mayla Tauany.

Para uma homenagem póstuma ao artista, seu amigo, o empresário Tarcísio Ferreira, fez um grande show em seu pub, O Boteco Sport Bar, localizado em Long Beach, New Jersey, um dos locais prediletos de Marciano, quando visitava os EUA. No mesmo palco em que ele se apresentou algumas vezes, estiveram os músicos Rangel Costa e Thiago Feolli, responsáveis por mais de 2 horas de show com os sucessos do artista.

“Nosso carinho era de irmãos um com o outro. Homenagear esse grande amigo depois de um ano da sua partida é muito especial para mim, pois ele era o melhor dos melhores”, disse Tarcísio Ferreira.

Alexandra, viúva de Marciano, não pode estar presente na data e ficou muito emocionada ao saber da homenagem. O estabelecimento foi todo decorado com muitas fotos do cantor, em diversas fases. Além disso, o Pub lotou e o público não parou de cantar as músicas que fazem parte do legado deixado pelo artista.

De acordo com uma publicação feita na página da rede social de Marciano, a causa de sua morte foi um infarto fulminante. Natural de Bauru (SP), ele era conhecido como “O Inimitável”. Dono de uma voz inconfundível, também foi compositor e, junto a outros poetas da música popular, foi responsável por grandes sucessos como “Fio de Cabelo”, “Crises de Amor”, “Paredes Azuis”, “Menina, Escuta Meu Conselho”, entre outros. O cantor formou recentemente dupla com Milionário, que também perdeu seu parceiro José Rico, falecido em 2015.