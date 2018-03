Lucas Mendes fala dos 25 anos de sucesso do Manhattan Connection

Programa da Globo Internacional celebra 25 anos de sucesso e “mantém” a fórmula inicial

O clima de celebração pelo aniversário do Manhattan Connection toma conta do estúdio da TV Globo em Nova York, quando o time relembra a trajetória do dominical, que leva o título de programa mais antigo da TV por assinatura no Brasil. O jornalista Lucas Mendes recorda profissionais que contribuíram para a formação do programa. Saudoso, relembra a morte do companheiro Paulo Francis, a saída de Nelson Motta e Arnaldo Jabor, e as entradas de Ricardo Amorim, Diogo Mainardi e do mais jovem integrante do time, Pedro Andrade. Na semana em que se prepara para gravar o programa comemorativo, Lucas Mendes concedeu entrevista ao BV.

BV: O Manhattan está celebrando 25 anos, são bodas de prata. Qual o segredo do programa para se manter sempre atual?

LUCAS MENDES: É não ter nem fórmula e nem segredo. A gente faz o que gosta e o que a gente sabe fazer. E se o público gosta, nós ficamos felizes. É sinal de que estamos no caminho certo.

BV: E como é a dinâmica entre vocês?

LUCAS MENDES: A gente dá certo porque a gente nunca se vê! Ou por que só nos encontramos uma vez por semana. Estou brincando. Eu, Caio e o Pedro trabalhamos juntos em Nova York. E agora também adotamos um jantar semanal de trabalho que funciona muito bem. Nesses encontros, fazemos uma análise do programa anterior e nos preparamos para a nova semana de trabalho. Mas sim, temos uma boa relação pessoal e uma química boa. Também com o Diogo, Ricardo e com a Angélica, que é indispensável.

BV: E quais são os planos daqui pra frente?

LUCAS MENDES: Manter a fórmula de não ter fórmula.