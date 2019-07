Lutador Anderson Silva se torna cidadão dos EUA

Há 10 anos, o lutador paulista de MMA, criado em Curitiba (PR), mora em Los Angeles (CA)

Na terça-feira (23), o ex-campeão de UFC peso-médio Anderson Silva, de 44 anos, esteve entre os milhares de imigrantes que participaram da cerimônia de naturalização no Los Angeles Convention Center. O filho do lutador brasileiro, Kalyl, e a filha, Kaory, também se tornaram cidadãos dos EUA na mesma cerimônia. A esposa de Silva, Dayane, e os filhos João, Gabriel e Kauana ainda estão em processo de naturalização.

O veterano, que vive em Los Angeles (CA) há 10 anos, disse “tudo que os Estados Unidos deram a nós, agora é hora de retribuir, você sabe”.

“Eu tenho a minha família no Brasil”, acrescentou. “Eu tenho a minha mãe e irmãos no Brasil, mas penso que esse seja o meu país agora”.

Conhecido pelo apelo de “Aranha” (34-10, 1 sem contesto) lutou pela última vez em maio, sofrendo um ferimento na perna na primeira rodada contra Jared Cannonier no UFC 237. Até agora, ele não venceu 7 das últimas 8 lutas.

O filho de Silva, Gabriel, estreou recentemente como amador de Muay Thai com a vitória na segunda rodada no TKO. O jovem planeja fazer a estreia no MMA profissional em 2021.

Anderson tem vivido em Los Angeles há uma década e os filhos dele há 7 anos. Ele manteve o título durante o período mais longo no UFC categoria peso-médio com 16 vitórias consecutivas entre 2006 e 2013. Atualmente, ele ocupa o 15º lugar na lista do UFC categoria peso-médio.

Silva nasceu em São Paulo e cresceu em Curitiba (PR), criado por um casal de tios, sendo o tio dele policial na cidade. Ele detalhou que respeita o Brasil, mas que se sente estadunidense. O lutador disse que consegue oferecer mais oportunidades para a família dele nos EUA.

“Nós estamos realmente entusiasmados, especialmente com o aprendizado da língua, além disso, estou indo para a universidade”, disse Kaory.

Também estiveram presentes à cerimônia a esposa de Silva, Dayane, e os filhos João, de 14 anos, Gabriel, de 22 anos, e Kauana, de 18 anos. Eles ainda estão durante o processo de naturalização.