Mãe alega que filhas foram expulsas da escola porque ela não é casada

Summer Grant é mãe solteira e as filhas dela, Summara Ryan e Summaia, são de pais diferentes

Na sexta-feira (19), Summer Grant, uma mãe solteira residente em Akron, Ohio, postou no Facebook que as duas filhas dela foram expulsas da escola cristã local porque ela não é casada e as crianças são de pais diferentes. Durante a entrevista ao Akron Beacon Journal, ela relatou que as filhas Summara Rayn, no 4º ano escolar, e Summaia, no 2º ano escolar, foram afastadas da Chapel Hill Christian School um mês antes do final do período escolar.

Summer, de 30 anos, disse que a preocupação com relação ao status civil dela surgiu no último verão, quando ela discutia as bolsas de estudo das duas filhas. Ela acusou o administrador da escola, John Wilson, de ter perguntado sobre os pais das crianças e “como fazer com que a casa dela se tornasse moralmente bíblica”, relatou. “Não foi sobre o fato de elas terem as bolsas de estudo em ordem”.

“(A entrevista) foi mais ou menos sobre o fato de eu não estar vivendo da forma certa. Foi uma conversa desconfortável, mas eu me mantive sentada porque eu realmente queria que as minhas filhas fossem para a escola”, acrescentou.

Grant e Wilson tiveram outro atrito envolvendo Summara e o motorista de um ônibus escolar na semana passada. Conforme jornal, Grant se envolveu e a polícia foi acionada. Ela especula que o incidente contribuiu com o fato das duas meninas terem sido expulsas pela escola, pois o administrador teria dito a ela, “o incidente com o ônibus acabou de realçar os muitos problemas que nós temos com você”.

Grant também alega que Wilson a disse que não era uma exigência que ela fosse casada, mas era uma “recomendação forte”. Enquanto a entrevista dela ao Akron Beacon Journal circulava nas redes sociais, Summer defendeu o próprio caráter com postagens no Facebook, nas quais alega ser “uma mãe excelente”.

“Eu posso dizer que fiz ‘algumas coisas não muito legais’ na minha vida. Eu fiz coisas que provavelmente não deveria, mas não quero ser julgada como uma pessoa má! Particularmente, eu não quero que as minhas filhas sejam julgadas pelas minhas ações”, postou ela no Facebook.

Wilson e o chefe do Comitê Educacional, Jeff Summer, emitiu um comunicado respondendo as alegações de Grant. “Apesar de considerarmos errado tornar públicas as circunstâncias que levaram à essa separação, devido à preocupação com privacidade da família, nós também sentimos que a separação foi necessária para proteger a segurança dos nossos alunos e as famílias deles”.

Grant disse não ter certeza se as filhas dela, que não têm problemas de disciplina e tiram boas notas, retornarão à escola e que ela avalia ensinar as crianças em casa o resto do ano letivo.