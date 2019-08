Mãe de brasileira morta pelo marido pede ajuda para visitar netos nos EUA

Maria, mãe de Nathalia Paixão, postou um vídeo na página dela do Facebook, no qual pede doações para comprar 2 passagens aéreas

Através de um vídeo emocionante, D. Maria, mãe da valadarense Nathalia da Paixão, de 35 anos, postou um vídeo no Facebook pedindo ajuda para conseguir comprar duas passagens aéreas e assim poder visitar seus dois netos. Ela explicou que o dinheiro doado também ajudará nas despesas eventuais que possam surgir.

“Infelizmente não poderei mais abraçar a minha filha, mas quero abraça meus netos e dizer que o quanto eu os amo”, disse no vídeo.

Ainda no vídeo, ela postou o contato para as doações: Banco Itaú de Governador Valadares (MG); Agência 0219; Conta corrente 16981-0. Informações: (305) 305-8029.

Nathalia foi sepultada na tarde de segunda-feira (5), sendo o velório na Fhaneuf Funeral Home, em Manchester (NH). O sepultamento de Nathalia aconteceu na terça-feira (6), Pine Grove Cemetery, na mesma cidade.

Segundo a polícia, a vítima foi morta a facadas pelo marido, Emerson Jaques Figueiredo, O assassinato ocorreu em 28 de julho, no condomínio onde ela morava com o marido e 2 filhos, na cidade de Concord (NH). Nathalia foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e foi declarada morta assim que deu entrada.

O marido continua preso e renunciou à audiência preliminar perante o juiz no Tribunal Superior do Condado de Merrimack para solicitar o direito de responder ao processo em liberdade. Ele poderá ser sentenciado à prisão perpétua se for condenado.

. Campanha beneficente:

A igreja que Nathalia frequentava, a El Skekinah, em Nashua (NH), iniciou uma campanha para arrecadar dinheiro e custear as despesas do sepultamento e ajudar os filhos, que ficaram sem os pais. O objetivo é arrecadar a quantia de US$ 50 mil e até à tarde de sábado (10), haviam sido arrecadados US$ 14.791.

Os interessados em ajudar, podem acessar o link www.gofundme.com/f/nathalias-funeral e fazer uma doação de qualquer valor.