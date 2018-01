Mãe de fuzileiro tem visto negado para vir ao funeral do filho

Mulher tentou obter o visto duas vezes e ambas as aplicações foram negadas

A mãe de um fuzileiro naval veterano das Forças Armadas dos Estados Unidos teve o pedido de visto negado duas vezes quando tentou comparecer ao funeral do filho em Arkansas, no final de dezembro. O Departamento de Estado não informou a razão de os pedidos de visto terem sido negados.

O veterano de guerra Ngoc Truong, de 22 anos, faleceu em 17 de dezembro do ano passado, pouco tempo depois de ter sido diagnosticado com leucemia. Ele saiu das Forças Armadas em outubro, após servir por 4 anos.

O pai do jovem, Hung Truong, é proprietário de uma joalheria em Arkansas, disse ao canal de TV local WREG-TV que a ex-esposa dele aplicou para um visto no Vietnam com o objetivo de comparecer ao funeral do filho. Ambos os pedidos foram negados.

“Isso me deixa furioso”, disse Huong ao WREG-TV. “Furioso, por que?”

“Os arquivos de vistos são confidenciais conforme leis federais dos EUA”, disse um representante do Departamento de Estado. “Nós não podemos discutir casos isolados de vistos”.

Truong disse que o filho admirava as palavras do Presidente John F. Kennedy: “Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país”.

Indgnado, ele usou palavras dessa citação para expressar sua frustração com o governo. “Ele já fez algo por esse país, mas o que esse país fez por ele?” Questionou. “O que esse país faz para ele?”