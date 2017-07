Mãe de Igor Samuel tenta visitar o filho nos EUA

Márcia Cardoso levará o laudo médico do hospital ao Consulado Geral dos EUA no Rio de Janeiro para obter o visto

Na manhã de segunda-feira (31), a equipe de reportagem do BV conversou com Eder Pinheiro de Souza, morador em Massachusetts, parente de Igor Samuel Fernandes de Freitas Cardoso, de 21 anos, cujo desaparecimento movimentou as redes sociais e a mídia comunitária nos EUA. Segundo ele, o jovem sofre de depressão profunda e, portanto, deverá se submeter a um tratamento psicológico de 2 a 3 meses. Em virtude disso, a mãe dele, Márcia Cardoso, moradora em Timóteo (MG), levará o laudo médico do hospital ao Consulado Geral dos EUA no Rio de Janeiro na tentativa de conseguir um visto para ficar com o filho durante o tratamento. Igor Samuel vive nos EUA desde os 17 anos e é residente legal permanente (portador do green card).

“Estou com muita vontade de abraçar o meu filho,” disse Cardoso no sábado (29) ao programa de rádio A Hora da Notícia. O encontro tão esperado entre mãe e filho poderá acontecer nas próximas semanas.

Segundo ainda o programa de rádio A Hora da Notícia, Igor Samuel foi recebido pelo Pastor Geraldo da Silva, da Igreja Assembleia de Deus Vida, na cidade de Lowell (MA). O líder religioso detalhou que o jovem foi encontrado por um indivíduo chamado “Anthony”, quando tentava retornar a pé de Nova York a New Jersey.

Igor morava com o pai, Samuel Freitas, e a madrasta no bar do Ironbound, em Newark, e, depois de uma discussão em casa, na quinta-feira (20), ele teria ido para Nova York, onde trabalhava na construção civil. Após ser encontrado caminhando descalço e desorientado por uma rua em Manhattan (NY), a polícia foi acionada e o jovem foi encaminhado a um hospital local para avaliação médica. Desesperada com o desaparecimento do filho, que não dava notícias há vários dias, Márcia relatou o drama vivido por ela em sua página no Facebook e pediu ajuda à comunidade nos EUA. Ele estava internado no Harlem Hospital Center.

Conforma o programa A Hora da Notícia, o Pastor Geraldo relatou que, após uma briga familiar em Newark, Igor Samuel dormiu no banco de um parque em Nova York onde foi assaltado e teve seus pertences roubados, ficando sem dormir por três dias. Ele foi encontrado por policiais quando tentava cruzar a pé a ponte George Washington, que liga Nova York a New Jersey, e encaminhado ao hospital mais próximo, o Harlem Hospital Center. Na ocasião, o conflito de informações dificultou a descoberta do paradeiro dele.

O líder religioso acrescentou ao A Hora da Notícia que Igor Samuel “é um menino muito tranquilo e trabalhador” e que o sonho dele é ingressar na Marinha dos EUA e tem como passatempo tocar guitarra e violão. Silva aproveitou a oportunidade e pediu uma vaga de trabalho na construção civil para o jovem em Massachusetts.