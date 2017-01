Mãe faz campanha para filho atleta nos EUA

Guilherme Balmante disputará o Pan-Americano Kids IBJJF 2017, em Long Beach (CA)

O paulista Guilherme Balmante, de 12 anos, iniciou no Jiu-Jitsu aos 7 anos de idade, antes de se mudar para a cidade de Malden (MA) há menos de 1 ano com os pais, Gislene e Edilson, e duas irmãs, Milena e Júlia. A primeira academia em que treinou foi no Projeto Leão de Judá, organizado pela igreja que a família frequentava, em São Paulo. Em 2015, o menino iniciou treinamento no Instituto Lutar Brasil, em Minas Gerais, também um projeto social. Desde então, ele começou a participar de competições e nunca mais parou. \

“Nunca sai de um campeonato sem medalha. Participei de diversas lutas e em categorias bem disputadas, mas sempre conseguindo me destacar. Após sete competições, tenho quatro medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze”, disse o jovem ao jornal Brazilian Times.

Morando nos EUA, Guilherme treina diariamente na academia Brazilian Top Team Boston para o Pan-Americano Kids IBJJF 2017, na cidade de Long Beach (CA). O evento acontecerá em 19 de fevereiro e é uma das competições mais importantes na categoria do menino.

“Minha trajetória até aqui foi me preparando para um grande título e agora tenho essa oportunidade”, disse Guilherme ao BT.

Entretanto, o jovem lutador precisa de dinheiro para os custos com passagens, hospedagem e alimentação, portanto, Gislaine lançou a campanha no website GoFundMe.com: https://www.gofundme.com/help-athlete-guilherme-go-pan-kids, cujo objetivo é angariar US$ 600.

“Galera em fevereiro ocorrerá o campeonato Pan-Americano Kids da IBJJF 2017 é um grande sonho competir e me tornar campeão. Nos últimos 5 anos, treino muito para que isso aconteça e sei que chegou a minha vez. Quem puder me ajudar nesta competição ficarei muito grato. Ainda não tenho nenhum custo da viagem para Long Beach, Califórnia, pagos, então, quem quiser ajudar entre em contato”, postou Guilherme.

As doações, em qualquer valor, podem ser feitas online através do link: www.gofundme.com/help-athlete-guilherme-go-pan-kids