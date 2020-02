Mãe procura brasileira desaparecida na Califórnia

Motorista do Uber, a mineira Ana Paula Feitosa dos Santos Braga não entra em contato com a família no Brasil e amigos desde 29 de janeiro

Desde 30 de janeiro, Delma Félix, natural de Minas Gerais, busca por informações que leve ao paradeiro da filha, Ana Paula Feitosa dos Santos Braga, que morava em Massachusetts, mas mudou-se para a Califórnia. A idosa está apreensiva, pois a última vez em que conversou com a filha foi em 29 de janeiro. As informações são do jornal Brazilian Times.

“Todos os dias ela me ligava e depois disso nunca mais tive notícias”, relatou Félix ao BT.

Conforme as mensagens postadas nas redes sociais, Ana Paula é natural de Minas Gerais, mede 1.60 metro de altura, pesa aproximadamente 70 quilos, olhos pretos, cabelos também negros e longos e já morou em Boston (MA). Atualmente, a brasileira estava na Califórnia, onde desapareceu.

Segundo Delma, a filha dela compartilhava apartamento com um amigo, identificado por ela como “Alan”. Ana Paula teria tido uma discussão com ele e, consequentemente, mudou de residência.

“Eu tentei falar com ele (Alan), mas não me atende, nem me dá uma posição sobre o que possa ter acontecido”, relatou a mãe.

De acordo com Wagner Amorim Almeida, ele falou com Ana em 24 de dezembro e ela lhe pediu para encontrar um quarto para alugar na área do Condado de Orange e que precisava sair da região onde morava, em Hollywood (CA).

“Depois disso não nos falamos mais”, relatou Almeida.

. Relacionamento conturbado

O jornal Globe News USA entrevistou Léo Guardião, ativista popular na comunidade por seu trabalho de ajuda aos brasileiros na região. Ele disse que a última vez que conseguiu ligar no telefone de Ana Paula foi em 29 de janeiro.

“Um homem atendeu e disse ela estava ‘tomando banho’. Eu pedi para ela retornar, mas não obtive retorno e nenhuma informação mais”, detalhou Guardião.

Ainda conforme Léo, a brasileira havia comentado que um homem, identificado como Tiago Felipe Bragança, teria se mudado de Massachusetts para a Califórnia e estaria morando com Ana Paula. Ela teria relatado que sentia medo dele, pois o rapaz tinha passagem pela polícia e era agressivo.

“Além disso, ela me disse que ele mexia com drogas”, acrescentou.

Léo detalhou que Tiago Felipe alugou um carro com um amigo e entregou o veículo todo sujo, com um forte cheiro de maconha, além de não ter pagado o aluguel.

“Tenho certeza de que ele tem algo a ver com tudo isso”, afirmou Guardião. “Vou estar encaminhando para a polícia todas as mensagens de áudio e escrita que a Ana Paula me mandou sobre o medo que tinha dele”, acrescentou.

Outro detalhe relatado por Léo é que Ana Paula tinha um Honda Civic, de cor branca e que trabalha como motorista do Uber.

“Vamos tentar descobrir a última localização deste carro”, concluiu.

Qualquer informação que leve ao paradeiro de Ana Paula Feitosa dos Santos Braga pode ser enviada através do WhatsApp: 31-99596-4968 ou envie e-mail para a redação do Brazilian Times: [email protected].