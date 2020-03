Mãe quer sepultar no Brasil jovem morta na Califórnia

As autoridades ainda não sabem o paradeiro do corpo de Ana Paula Braga, sumida desde 29 de janeiro na Califórnia

Desaparecida desde 29 de janeiro, as autoridades nos EUA ainda buscam o paradeiro do corpo de Ana Paula Braga, de 24 anos, natural de Minas Gerais, que morava em Los Angeles (CA). Pouco depois do sumiço da jovem, a mãe dela, Delma Félix, de 50 anos, recebeu através do celular vídeos nos quais 2 brasileiros que a filha hospedava em casa confessaram o assassinato e ainda debochavam do crime.

O sonho de Ana Paula de ser modelo de sucesso na Califórnia foi ceifado prematuramente e de forma violenta. Nas imagens, o corpo de uma jovem, com o rosto voltado para o piso ensanguentado de um quarto, é filmado com um fio elétrico enrolado em volta do pescoço. O crime bárbaro foi confessado pelos capixabas Thiago Felipe Souza Bragança e Wanderson Júnior Dalbem Silva, presos em 22 de fevereiro numa ação efetuada por agentes das polícias Federal e Civil no interior do Espírito Santo.

Conforme as autoridades de segurança dos EUA, o corpo de Ana Paula pode ter sido desovado numa lixeira na cidade de Hot Springs (CA). O carro da vítima foi levado até Oklahoma City, onde foi abandonado no estacionamento de um hipódromo. De lá, os brasileiros pegaram um ônibus e cruzaram a fronteira dos EUA com o México. Em 7 de fevereiro, eles chegaram ao Rio de Janeiro e de lá esconderam-se no interior do Espírito Santo, na casa de parentes, onde confessaram o crime cometido nos EUA. Os familiares dos foragidos denunciaram o caso à Polícia Militar, que informou a Polícia Federal (PF) que contatou as autoridades dos EUA e o homicídio foi confirmado.

Ana Paula era natural da cidade de Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), e teve um relacionamento com um estadunidense no Brasil, com quem teve um filho. Ela decidiu se mudar para os EUA depois do nascimento da criança, entretanto, o casal se separou menos de 1 ano depois. Depois da separação, a jovem enfrentou dificuldades financeiras, chegando a virar moradora de rua durante dois meses. Na ocasião, a ajuda de outros imigrantes brasileiros foi fundamental para que ela se reerguer, graças também aos serviços de maquilagem oferecidos por ela.

Delma relatou que a filha conheceu um dos brasileiros através da internet e que ele havia pedido para ficar na casa dela alguns dias enquanto procurava emprego na Califórnia. Ela diz que ainda não entende o motivo do crime, uma vez que a jovem deu abrigo e comida aos dois indivíduos. Atualmente, Thiago e Wanderson estão detidos na Penitenciária de Cariacica, na região metropolitana de Vitória (ES).

Apesar da colaboração entre as autoridades brasileiras e dos EUA, não foi informado se Thiago e Wanderson serão extraditados para julgamento, onde ocorreu o crime.