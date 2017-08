Mais 2 brasileiros são presos por dirigir sem carteira em NH

O estado adota a política agressiva de combate aos motoristas indocumentados

Somente em 2017, pelo menos 5 brasileiros foram presos pela polícia e denunciados ao Departamento de Imigração (ICE) em New Hampshire. O estado adota a política agressiva de combate aos imigrantes indocumentados. Aparecida X. (sobrenome não revelado), moradora em Revere (MA), informou ao jornal Brazilian Times para relatar a prisão do esposo em New Hampshire. O incidente ocorreu há 3 semanas, quando estava no estado a trabalho e trafegava por uma estrada. Os agentes da Polícia Rodoviária, depois de verificar que o brasileiro não tinha carteira de motorista ou documentação americana, acionaram os agentes do ICE.

“Evitem essa região de New Hampshire; eles não gostam de imigrantes. Mesmo aqui em Massachusetts, só dirijam se não houver opção. As coisas não estão nada fáceis para nós imigrantes”, alertou ela, que é mãe de 2 filhos, ao BT.

O marido dela permanece detido enquanto aguarda a audiência.

O outro caso envolve Marcelo Sena, de 28 anos, também residente em Massachusetts, foi detido na terça-feira (8) em New Hampshire. Ele estava a caminho do trabalho e também não tinha carteira de motorista. O jovem foi encaminhado ao Strafford County Department of Corrections, em Dover (NH), enquanto aguarda a audiência.

. Brasileiro é preso e liberado:

No início de junho, Rafael Medeiros, natural do município de Curupaque (MG), residente em Abington (MA), tornou-se mais uma vítima da política de tolerância zero contra os indocumentados da administração Trump. Ele foi à uma filial do Departamento de Veículos Auto Motores (DMV) em New Hampshire para resolver um problema relacionado ao veículo dele, quando foi denunciado pela atendente aos agentes do Departamento de Imigração (ICE). O mineiro trabalha na construção civil, é casado com Nathália Medeiros e está nos estágios finais do processo de legalização nos EUA.

Rafael é um dos vários brasileiros que, desde a posse do Presidente Donald Trump, foram detidos por autoridades migratórias depois de comparecerem a tribunais e outras instalações públicas. Os casos têm gerado protestos por parte de ativistas, pois muitos deles alegam que os imigrantes terão medo de ser detidos, consequentemente, não comparecendo às audiências ou denunciando e testemunhando crimes. O drama vivido por Rafael teve um final feliz, pois no início de agosto, ele foi liberado após a audiência.