Mais 3 pedágios não aceitarão dinheiro em NYC

A mudança ocorrerá na ponte George Washington e nos túneis Lincoln e Holland, que ligam New Jersey à Nova York

Os motoristas que utilizam o pedágio através do Rio Hudson brevemente não poderão pagar a tarifa em dinheiro. A ponte George Washington, túneis Lincoln e Holland se juntarão às duas passagens do Port Authority em Staten Island que já não aceitam dinheiro como forma de pagamento. Entretanto, essa mudança não ocorrerá imediatamente.

“Enquanto buscamos expandir a ativação (pagamento sem dinheiro) em todas as nossas passagens até 2021, adotaremos as formas melhores”, disse Steve Coleman, porta-voz do Port Authority.

A suspensão do pagamento em dinheiro não sairá barato. O comitê do Port Authority tende aprovar os contratos de US$ 240 milhões, na quinta-feira (25), que abrangem 3 travessias através do Rio Hudson e a contratação da Conduent State & Local Solutions, Inc. para adicionar o sistema ao trabalho que o E-Z Pass já efetua para o Port Authority.

A construção de bases para que sejam instaladas as leitoras e câmeras de pedágio, modificar as estradas adjacentes e a demolição das praças de pedágio tende a custar US$ 89 milhões na ponte e US$ 60 milhões nos 2 túneis.

Conforme o novo sistema, as câmeras lerão as placas dos veículos e enviarão a conta ao motorista registrado ou cobrar o E-Z Pass, caso o proprietário possua uma conta. Os donos dos veículos terão um prazo para pagar o pedágio e a tarifa de processamento, antes que a inadimplência seja considerada uma violação. Para os quase 88% dos motoristas que utilizam o sistema E-Z Pass para pagar o pedágio, a mudança não será tanta, exceto por algumas mudanças na estrutura das praças de pedágio e, provavelmente, na redução do trânsito.

Além de economizar em mão-de-obra, a mudança faz parte da promessa do Port Authority de mudar o sistema de coleta de pedágio até 2021, quando as autoridades em New York City planejam implantar a cobrança pelo congestionamento, que visa gerar verba para reformar o sistema de metrô de NYC e alguns reparos no sistema de trens MTA.