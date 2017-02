Mais cidades votam a favor e se tornam santuários em NJ

Na quarta-feira (6), Madison foi a primeira cidade de um condado de maioria republicana a transformar-se numa “comunidade receptiva”

No início de fevereiro, Madison se tornou a primeira cidade em um condado conservador a adotar a resolução que a transforma numa “comunidade receptiva”. O Prefeito Robert Conley disse que a decisão, ocorrida na segunda-feira (6), é resultado do debate nacional sobre imigração.

“Nós simplesmente queremos reafirmar que Madison sempre foi uma comunidade receptiva”, disse ele, acrescentando que o município tem a terceira maior população de falantes de espanhol no Condado de Morris.

A diretriz foi aprovada no mesmo dia em que o Senado Estadual, de maioria democrata, aprovou uma resolução condenando os decretos do Presidente Trump na imigração. Desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro, ele seguiu em frente com a promessa de construir um muro ao longo da fronteira com o México e tentou impedir a entrada de cidadãos naturais de 7 países muçulmanos nos EUA.

O título da diretriz de Madison, que não menciona Trump, expressa o compromisso do município com “a igualdade, respeito e o tratamento digno de todas as pessoas, independente do status migratório e a continuação da receptividade”. Ela determina que “nenhum departamento, funcionário ou autoridade da Prefeitura de Madison participará do registro de pessoas tendo como base a religião, raça, etnia, origem nacional ou status migratório”.

A resolução foi adotada em janeiro desse ano por Maplewood, no Condado de Essex, e apresentada em Madison, depois que Conley viu a decisão através do Facebook. O projeto foi apresentado em outras 36 cidades no Condado de Morris e está na agenda do encontro do Conselho Municipal de Morristown na terça-feira (14), embora a votação não tenha sido marcada.

Apesar de o número de republicanos ser maior que democratas em Madison, 4 entre os 6 membros do Conselho Municipal são democratas, além de Conley. O prefeito detalhou que a diretriz foi aprovada por 5 contra 0, na segunda-feira (6), sendo que o vereador Patrick Rowe, republicano, se absteve.

“Certamente, não há nada nela que seja diferente daquilo que já fazemos”, alegou Patrick. “Eu não iria votar contra uma resolução que considera Madison uma comunidade receptiva”.

Ao reafirmar as políticas existentes no município, a resolução determina que os serviços e benefícios oferecidos por Madison não se baseiem em “cidadania e status migratório”. Ela instrui os funcionários municipais em “monitorar qualquer esforço do governo federal em cortar verbas em retaliação às políticas municipais na proteção da liberdade e defesa de todos os residentes, portanto, agindo para defender a verba”.

Além disso, a diretriz frisa que Madison Colaborará com todos os estatutos federais e estaduais, regulamentos aplicáveis e diretrizes da promotoria pública do condado e da promotoria pública estadual.