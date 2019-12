Mais de 50% das filiais do DMV já emitem o Real ID em NJ

O número de filiais certificadas para emitir o documento aumentou para 22 antes de 15 em novembro, entre as 39 agências compatíveis

Acima da metade das agências estaduais do Departamento de Veículos Automotores (DMV) estão agora emitindo a carteira de motorista no modelo Real ID, necessária para viagens aéreas domésticas. O número de filiais certificadas para emitir o documento aumentou para 22 antes de 15 em novembro, entre as 39 agências compatíveis.

“Atualmente, temos vinte e duas das trinta e nove agências que são totalmente compatíveis e emitem os IDs com hora marcada”, disse William Connolly, porta-voz da Comissão de Veículos Motorizados em New Jersey. “Atualmente, temos uma agência em testes. Uma segunda agência será posta à prova em 26 de dezembro”.

Entretanto, muitas agências do DMV não disponibilizarão o Real ID antes do Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, ou mais além, conforme dados da Comissão de Veículos Motorizados.

“No momento, ainda há mais demanda do que horários disponíveis, mas já aumentamos substancialmente nossa capacidade de lidar com a demanda, à medida que nossa implantação em fases progrediu”, disse Connolly. “Muitos residentes se inscreveram no RealIDNJ.com do que os atendimentos disponíveis”.

Os motoristas só podem marcar uma visita caso se inscrevam no site do MVC para serem alertados por e-mail quando uma agência perto deles estiver disponível. Alguns motoristas disseram que não receberam o e-mail de resposta para marcar um atendimento.

Na sexta-feira (20), o MVC emitiu aproximadamente 8 mil carteiras Real ID, disse ele. O tempo corre contra os viajantes que desejam usar uma carteira de motorista como prova de identidade para viagens aéreas domésticas. A partir de 1º de outubro de 2020, apenas as carteiras Real ID serão aceitas nos aeroportos. Passaportes e outros documentos federais de identificação podem ser usados.

Para evitar longas filas e esperas, como ocorre em outros estados, o MVC não está emitindo cédulas Real ID diretamente. O órgão não tem dados de quantos motoristas não conseguiram marcar visitas.

“Não rastreamos as tentativas dos clientes on-line, portanto, não podemos dizer quantos motoristas que se inscreveram no REALIDNJ.com e quem tentou marcar uma consulta para obter um Real ID”, disse Connolly.

As filiais do DMV que emitem carteiras Real ID mediante agendamento são: Trenton, Eatontown, Delanco, Medford, Cherry Hill, South Brunswick, Bayonne, Camden, Flemington, Freehold, Springfield, East Orange, South Plainfield, West Deptford, Hazlet, Manahawkin, Somerville, Runnemede, Salem, Turnersville, North Bergen e Jersey City.