Mais procurado pelo ICE é preso com drogas e dinheiro

Darrick Bell foi encontrado com quase US$ 12 mil e uma substância, aparentemente cocaína, informaram as autoridades

O líder de um uma quadrilha de tráfico humano e drogas em Michigan e um dos mais procurados na lista do Departamento de Imigração (ICE) foi detido depois de mais de 2 anos foragido. Darrick Bell, de 50 anos, foi preso na quarta-feira (31) no Econo Lodge, em Monroe, onde foi encontrado com quase US$ 12 mil e uma substância, aparentemente cocaína, informaram as autoridades.

Os agentes de segurança suspeitam que ele esteja atrás de uma quadrilha sofisticada que agia no interior do hotel Victory Inn, em Detroit, Michigan, já demolido. Bell foi detido em companhia de uma mulher, que também foi presa. Ambos foram acusados de envolvimento com drogas. Ele, que também é conhecido pelos apelidos “Tone” e “Ghost”, teria fugido antes que que os agentes realizassem uma batida no hotel, em 12 de janeiro de 2017.

As vítimas da quadrilha “confirmaram a rede de prostituição e a distribuição de drogas no Victory Inn”, informaram as autoridades em Detroit. Elas detalharam aos investigadores que recebiam Xanax, heroína e cocaína, assim como eram forçadas a fazer sexo com clientes e entregar o dinheiro recebido.

“As mulheres eram exploradas e abusadas ao serem forçadas, através de ameaças, coação e isolamento, trabalhar como profissionais do sexo para o benefício financeiro de Bell e outros réus, enquanto uma variedade ampla de drogas ilegais estava disponível em outras áreas do hotel”, informou o ICE.

Bell, que é cidadão dos EUA, e 5 outros suspeitos foram indiciados por tráfico humano, lavagem de dinheiro, extorsão e conspiração.