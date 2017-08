Mais um brasileiro morre na fronteira com o México

Maycon Douglas de Andrade Fernandes teria falado com a família pela última vez no domingo (13)

No domingo (13), Maycon Douglas de Andrade Fernandes, de 24 anos, casado, natural de Vitória (ES), tornou-se o 4º brasileiro a morrer esse ano tentando entrar clandestinamente nos Estados Unidos através da fronteira com o México. A família do jovem, que reside no município de Conselheiro Pena (MG), foi informada da tragédia na segunda-feira (14). Segundo relatos de um companheiro de travessia, Maycon teria passado mal logo após cruzar a fronteira dos EUA. Ele vomitou três vezes e faleceu, nos arredores da cidade de McAllen (TX), sendo o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal de Laredo (TX) para necropsia.

A última vez que Fernandes se comunicou com a família foi no domingo. Ele saiu do Brasil no domingo (6) e já no dia seguinte chegou no balneário de Cancun. O jovem planejava se encontrar com alguns parentes que vivem na área de Allston e Brighton (MA). Apesar de ser casado, Maycon não tinha filhos e deixou a esposa, mãe e irmãos, além dos familiares nos EUA. A família aguarda o traslado do corpo para sepultamento e o resultado da autopsia, que determinará a causa da morte.

. A travessia da morte:

Maycon Douglas é mais um brasileiro que perde a vida ao atravessar a perigosa fronteira entre os EUA e o México em busca do sonho americano. Em maio desse ano, Sidney da Silva, natural de Ferruginha, distrito do município de Conselheiro Pena (MG), morreu quando tentava cruzar clandestinamente a fronteira. No mesmo mês, as autoridades mexicanas divulgaram a morte de Fabrício Silva Santos, natural do município de Guanhães (MG). Ele se afogou quando cruzava o Rio Bravo, nas imediações de Poblado Valência, na cidade de Diaz Ordaz, na tentativa de entrar clandestinamente nos Estados Unidos. Agentes do Departamento de Proteção Civil foram contatados e o identificaram através da tatuagem de um tigre no braço direito e o passaporte brasileiro que estava com o corpo. Ele trajava jeans, camisa verde e branca e tênis marrom. Essa teria sido a terceira tentativa dele de entrar nos EUA. As informações são do jornal Reporte Tamaulipas.

Em março desse ano, o corpo de Júlio Barcellos, de 35 anos, natural de Jaru (RO), foi encontrado no Rio Grande, México. Ele tentava entrar clandestinamente nos Estados Unidos pela 2ª vez e o último contato com a família ocorreu em 25 de fevereiro. Na ocasião, ele se preparava para cruzar a fronteira. Ananias Barcellos, irmão de Júlio, relatou que ele passava por Monterrey e se aproximava do Rio Grande, uma divisa natural entre o México e os EUA.

Em novembro do ano passado, as autoridades mexicanas encontraram outro corpo nas margens do Rio Grande, na cidade de Nuevo Laredo. O cadáver foi descoberto na mesma região em que as autoridades locais acharam o corpo de Jefferson Eduardo de Oliveira, de 19 anos, natural do distrito de Plautino, em Sobrália (MG), encontrado morto às margens do Rio Bravo no lado mexicano, tentando entrar clandestinamente nos EUA. Especula-se que esse segundo cadáver também seja de um brasileiro que fazia parte do grupo de Jefferson. As autoridades encontraram dinheiro brasileiro (Real) em um dos bolsos na roupa que o indivíduo trajava; indício forte de que ele possa ser compatriota.