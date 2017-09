Mais um brasileiro morre na fronteira dos EUA

Ricardo Evangelista dos Santos tentava imigrar em busca do “Sonho Americano”

O mecânico Ricardo Evangelista dos Santos, de 32 anos, casado, natural do município de Inhumas (GO), entrou na lista dos brasileiros que perderam a vida em 2017 tentando entrar clandestinamente nos Estados Unidos. Ele cruzava a fronteira mexicana em companhia da esposa, entretanto, as causas da morte não foram divulgadas. Ricardo é filho do casal Jurema e Aparecido e seus familiares ainda tentam descobrir o que aconteceu, segundo Beatriz, irmã do brasileiro.

. Campanha beneficente:

A entidade Paz Divina Repatriação Funerária (PADREF), com sede em Inhumas (GO), que se dedica ao traslado dos corpos de brasileiros que morrem no exterior lançou a campanha beneficente: https://padref.com/vaquinhas/ricardo-evangelista-dos-santos/, cujo o objetivo é angariar US$ 12 mil para que Ricardo Evangelista dos Santos seja velado e sepultado em Goiás. Até a tarde de quinta-feira (31) haviam sido arrecadados US$ 95.

“Ricardo foi o sétimo sonho que se tornou pesadelo na tentativa de cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos. Segundo a irmã, a família tenta descobrir o que realmente aconteceu com Ricardo, ela só sabe que ele não sobreviveu. Agora, a família e os amigos sofrem com a perda e apelam por ajuda com esta campanha. Tudo o que podem fazer para reencontrar Ricardo pela última vez. Essa família está precisando da sua doação urgentemente para levar o corpo do Ricardo de volta para Inhumas (GO), e assim, que ele tenha um enterro digno. Quem puder ajudar, há a conta abaixo e também o link para doações. Até mesmo US$ 5 ajudam e muito! O mínimo para nós é muito! Nosso eterno agradecimento!” Diz a mensagem postada no website da PADREF.

Além da campanha online, as doações também podem ser através de depósito na conta bancária de Edivair Custódio, tio de Ricardo. Banco: Bradesco – Inhumas (GO), nome: Edivair Custódio, Agência: 0246, conta nº 22072-8.

. Travessia da morte:

Nos últimos meses, vários brasileiros desapareceram ou perderam a vida ao tentar entrar clandestinamente nos Estados Unidos através da fronteira mexicana; sendo alguns deles afogados ao cruzarem o Rio Grande, divisa natural entre os dois países, ou desidratação. O caso mais recente envolveu Fabrício Silva Santos, natural do município de Guanhães (MG). Ele se afogou quando cruzava o rio Bravo, nas imediações de Poblado Valência, na cidade de Diaz Ordaz, na tentativa de entrar clandestinamente nos Estados Unidos. Agentes do Departamento de Proteção Civil foram contatados e o identificaram através da tatuagem de um tigre no braço direito e o passaporte brasileiro que estava com o corpo. Ele trajava na ocasião calças jeans, camisa verde e branca e tênis marrom. Essa teria sido a terceira tentativa de Fabrício de entrar nos EUA.