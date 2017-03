Mais um juiz veta novo bloqueio de Trump na imigração

Em fevereiro, a primeira tentativa do presidente em impedir a entrada nos EUA de cidadãos naturais de 7 países muçulmanos terminou em fiasco judicial

Na quarta-feira (15), um juiz federal no Havaí emitiu uma ordem nacional que bloqueia o decreto de lei assinado pelo Presidente Donald Trump; o qual impede de entrar nos EUA cidadãos naturais de 6 países muçulmanos. A decisão é mais uma derrota da nova administração da Casa Branca e sinaliza que Trump terá que responder nos tribunais por sua retórica fervorosa contra o Islamismo.

Um segundo juiz federal em Maryland decidiu na madrugada contra o decreto de Trump, com uma ordem separada proibindo a emenda principal e impedindo que ele vigore. As decisões judiciais representam a segunda derrota para Trump e a política que ele alega ser fundamental para a segurança nacional. Em fevereiro, a primeira tentativa do presidente em impedir a entrada nos EUA de cidadãos naturais de pouco mais de meia dúzia de países muçulmanos terminou em fiasco judicial, quando um tribunal federal a bloqueou. Posteriormente, Na segunda-feira (6), Trump assinou um decreto novo e menos amplo, afetando 6 países, tentando satisfazer as Cortes removendo alguns dos elementos mais polêmicos da versão original. Entretanto, numa decisão que invocou repetidamente os comentários públicos de Trump, o Juiz Derrick K. Watson, da Corte Federal Distrital de Honolulu, escreveu que “um observador razoável e objetivo” veria a nova ordem como “emitida com o propósito de desfavorecer uma religião em particular, apesar do que está declarado, propósito religioso neutro”.

Em Maryland, o Juiz Theodore D. Chuang ecoou a decisão horas depois, determinando no caso apresentado por ONGs que trabalham com refugiados e imigrantes que o propósito do decreto de lei era a “efetivação do bloqueio proposto aos muçulmanos” que Trump havia prometido efetuar enquanto ainda candidato presidencial.

Trump criticou o Juiz Watson durante uma espécie de comício de campanha em Nashville, na quarta-feira (15). Elevando a voz a um grito, o presidente acusou o magistrado de determinar “por razões políticas” e criticou a Corte Federal de Apelações do 9º Circuito, que bloqueou o primeiro decreto de lei apresentado pela nova administração e que julgará qualquer apelação relacionada a decisão no Havaí.

“Essa determinação nos faz parecer fracos, o que, por falar nisso, não somos mais; acreditem em mim”, disse Trump, sob os aplausos da multidão leal.

Trump acrescentou que talvez assinasse novamente a versão inicial do decreto; ao invés daquela bloqueada na quarta-feira (15), a qual ele considerou uma “versão aguada da primeira”.

O Juiz Watson, escolhido pelo então Presidente Barack Obama, determinou que o Estado do Havaí e um morador, Ismail Elshikh, líder da Associação Muçulmana do Havaí, tiveram bases legítimas para acionar judicialmente o segundo decreto por discriminação religiosa. O magistrado concluiu que, permitir que o decreto vigorasse a partir da meia-noite, como o agendado, teria provocado danos irreparáveis.