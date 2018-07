Mais uma brasileira luta por retorno do filho separado na fronteira

Shirley Silveira Paixão e Diego chegaram à fronteira dos EUA em 22 de maio em busca de asilo

Dois dias depois que um juiz federal determinou a liberação de um menino brasileiro de um abrigo em Chicago (Ill.), advogados de imigração em Boston (MA) iniciaram uma segunda ação judicial pedindo ao mesmo tribunal que libere outro menino brasileiro. O processo foi apresentado junto à Corte Distrital de Chicago, na segunda-feira (2), em nome de Shirley Silveira Paixão, de 30 anos, e pede a liberação do filho dela, Diego, de 10 anos, para que se reencontre com a mãe.

Shirley e Diego chegaram à divisa entre os EUA e o México em 22 de maio em busca de asilo e foram separados logo depois. Ela foi liberada em 13 de junho e tem vivido em Massachusetts. O menino foi levado para a região de Chicago e posto no mesmo abrigo onde Diogo de Oliveira Filho foi mantido antes que um juiz determinasse a liberação dele na quinta-feira (28). Jesse Bless, advogado de ambas as mães dos meninos, espera que a liberação de Diogo leve as autoridades a também liberarem o filho de Paixão sem a necessidade de uma ação judicial, mas as autoridades têm se negado.

A segunda ação judicial, como a primeira, alega que Diego não pode ser mantido detido tendo como base a situação de “menor desacompanhado”, pois ele estava com a mãe dele quando entrou no país. O processo também detalha que manter o menino detido é inconstitucional, pois Shirley preencheu todos os documentos necessários e teve as impressões digitais colhidas. A ação também enfatiza que as autoridades federais aceitaram a alegação de que a brasileira corre perigo em seu país de origem. Bless disse que esperava uma audiência ainda nessa semana, mas que pode ser adiada devido ao feriado de 4 de julho.

“Essa foi a primeira vez que eu pude falar com ele e ele não conseguiu reconhecer a minha voz”, relatou Shirley. Desde desse dia há 2 semanas, ela tem falado com o filho duas vezes por semana durante 10 minutos. “Ele me disse, ‘mãe, me leve para casa’ e eu não pude prometer-lhe nada porque não sabia”.

Na quinta-feira (28), Shirley conseguiu ver o filho. Eles conversaram por 1 hora sobre o que ele estava comendo, que jogos ele jogava no abrigo. O menino perguntou a ela: “Você está me levando para casa?”

Paixão foi informada que o filho seria liberado na sexta-feira (29), mas os advogados dela explicaram que o Departamento de Reassentamento de Refugiados não cumpriu o compromisso. Enquanto a família Souza voltou a Boston reunida, Shirley retornou desiludida. “Nada irá superar isso”, comentou. “Simplesmente deem essas crianças de volta aos seus pais. Essas crianças estão sofrendo. Nós sequer sabemos como essas crianças sairão psicologicamente desse lugar”.

Antes de deixar Chicago e retornar a Boston, Paixão disse ao filho, “seja forte, a mamãe vai tirar você daqui”.