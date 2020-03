Mais uma imigrante brasileira pede ajuda para voltar ao Brasil

Daniele Oliveira iniciou no GoFundMe.com uma campanha beneficente com o objetivo de arrecadar US$ 3.500

Na quinta-feira (5), mais uma imigrante brasileira iniciou no site GoFundMe.com uma campanha beneficente cujo objetivo é angariar dinheiro para que ela, o marido e os dois filhos retornem ao Brasil. Daniele Oliveira, moradora em Bethlehem (PA), lançou a campanha: https://www.gofundme.com/f/ndcew7-3500?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet, cujo objetivo é arrecadar US$ 3.500. Até à tarde de sexta-feira (6), haviam sido recolhidos US$ 100.

“Olá meu nome é Danielle chegamos recente do Brasil. Viemos em busca de tratamento para o meu filho, mas infelizmente meu esposo foi preso pela imigração. Agora, teremos que voltar, mas preciso da ajuda de vocês, pois no momento eu não posso nem trabalhar. Tenho uma criança que precisa de mim o tempo todo e, além dele, ainda tenho mas 2 filhos. Cada dia que passa (es)tá mas difícil de segurar a barra sem trabalho e morando de favor na casa de parentes. Nesse momento, a única solução é voltamos para o Brasil. Não temos nenhuma condição de comprar as passagens, então, estou fazendo essa campanha para pedir ajuda e que Deus possa abençoar cada (um) de vocês que puder ajudar!” Postou Daniele no GoFundMe.com.

. Outra brasileira pede ajuda:

Em 20 de fevereiro, Thalia Duarte iniciou uma campanha com o objetivo de arrecadar dinheiro e comprar passagens para voltar ao Brasil. Ela, que está residindo na cidade de Malden (MA), disse que chegou aos EUA há 8 meses, com seus 3 filhos, sendo um menino de 7 anos, outro de 4 anos e um bebê de 1 ano e 7 meses. As informações são do jornal Brazilian Times.

Além deles, o esposo dela, cujo nome não foi divulgado, também estava junto na travessia que fizeram para entrar nos EUA através da fronteira com o México. Conforme ela, a família foi detida por agentes da Patrulha de Fronteira (CBP). Ele ficou detido e sua esposa e filhos foram liberados.

Thalia explica que o marido ainda continua em um centro de detenção para imigrantes, na fronteira, e que tem sido bastante difícil cuidar dos filhos sem o apoio do marido.

“Ele será deportado em breve, ainda sem data definida, e não há como eu continuar neste país sozinha”, afirmou.

Em decorrência disso, ela decidiu iniciar uma campanha para conseguir comprar as passagens e retornar ao Brasil, onde poderá, com o apoio da família, cuidar dos filhos. Além das passagens, ela precisa solicitar os passaportes das crianças, pois toda documentação ficou retida com os agentes do CBP.

“Eu não tenho condições de arcar com as despesas dos documentos e passagens”, disse Thalia.

Como precisa cuidar dos filhos, ela trabalha poucos dias na semana e o que ganha usa para sustentar as crianças, ou seja, uma babá para cuidar deles e ajudar o marido, principalmente pagar as ligações que ele faz da cadeia para mantê-la informada e conversar com as crianças. “Meus filhos sentem muita falta dele”, continua.

Thalia acrescenta que conta com a ajuda de doações de alimentos e roupas e que mora de favor. “Depois que tivemos a certeza que ele não seria liberado, decidi ir embora e preciso da ajuda da comunidade”, relatou.

Além das passagens dos EUA para o Brasil, ela precisa de dinheiro para custear a viagem de ônibus até sua cidade que fica a 8 horas do aeroporto mais próximo.

“Nós lutamos para chegar até aqui e não está sendo fácil ver todo este sonho acabar desta forma”, afirma. “Agradeço a todos que já colaboraram”, finaliza.

. Campanha beneficente:

Quem quiser ajudar, basta acessar o link https://bit.ly/39flVLS e fazer uma doação de qualquer valor. O objetivo desta campanha é arrecadar a quantia de US$ 3 mil e até à tarde de sexta-feira (6), já havia sido angariados US$ 2.811.