Manhattan terá 1ª praia pública em 2022

A firma de arquitetura e paisagem responsável por projetos como o Domino Park e High Line, a James Corner Field Operations, foi aprovada pelo Hudson River Park Trust para projetar um parque público com acesso à praia na Gansevoort Península. A área de 5.65 acres era utilizada como estacionamento de caminhões pelo Departamento Sanitário de NYC, mas as instalações foram retiradas para que o projeto possa começar. Atualmente, não há acesso à área, exceto por uma ciclovia e uma trilha junto à beirada do rio Hudson. Entretanto, uma vez que o projeto for concluído, a área incluirá uma praia pública, gramado e áreas para navegação recreativa. O local fica na altura da Horatio St., no Meatpacking District, em Manhattan (NY).

O Trust realizará reuniões públicas com a comunidade para ouvir opiniões antes de uma proposta final para o espaço seja apresentada. A área incluirá, entretanto, uma peça de arte que será encomendada ao Whitney Museum. A construção está agendada para começar em 2020 e terminará em 2022.

Em 2018, o Trust também aprovou a doação do Whitney Museum of American Art da obra “Day’s End” do artista plástico David Hammons. O foi inspirado e recebeu o nome da escultura de Gordon Matta Clark de 1975 na mesma localização, que foi demolida em 1979.

“Nós achamos que “Day’s End” é uma ideia inspiradora que celebra a história das margens do rio Hudson”, disse Madelyn Wils, presidente e CEO do Hudson River Park Trust.

A 13ª Avenida em Manhattan já foi uma vez bastante movimentada, indo desde a Bloomfield Street, no que agora é a Gansevoort Península no sentido norte até a 23rd Street. A área foi posteriormente escavada para permitir que navios mais longos atracassem sem bloquear o canal. Atualmente, somente um quarteirão da 13ª Avenida permanece na Gansevoort Península. Esse quarteirão será mantido uma vez que a área seja transformada em parque.

O Pier 53 abriga a Brigada Marinha do Corpo de Bombeiros de NYC, com um depósito de barcos e píer ativo. Não há acesso ao público.