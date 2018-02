Mantena Global Care celebra 14 anos em NJ

As celebrações ocorrerão no Sport Clube Português, no Ironbound

No domingo (25), a partir das 11 horas da manhã, o Mantena Global Care celebrará no Sport Clube Português 14 anos de fundação e atuação em New Jersey. A entrada é gratuita e todos serão benvindos, convidou Solange Paizante, coordenadora geral da ONG.

Esse ano, a celebração estará repleta de atividades e novidades. Para animar a festa e as crianças haverá a presença da Palhaça Pimentinha. Também serão servidos pamonha (Sabor Goiano), acarajé (da Mara), queijos trufados (Zilda), caldos, pizza, salgadinhos, bolos, doces. Já para a criançada, pipoca, algodão doce, cachorro-quente e pintura facial (Face Painting). Os adultos poderão soltar a voz com o Karaokê do Ronnie Lima.

Embalando a tarde com muita Bossa Nova e samba estarão a cantora Mariana Rosa e o músico Rafael Lemos. O cantor Alexandre Cavalcante também é presença confirmada.

No início era apenas um sonho. A mineira Solange Paizante veio visitar o irmão Joelson da Silveira em New Jersey e ambos perceberam no estado a grande oportunidade de ajudar as crianças carentes da periferia de Mantena (MG). Em 2004, o sonho começou a tomar forma na garagem da residência de Joelson, em Elizabeth (NJ), através da criação do, então, Projeto Mantena Ajuda, que Rosaly, Joelson, Anderson, Solange, Renato e Lelinho foram fundadores. A ideia original era apenas enviar coisas que sobravam aqui, como roupas, calçados, brinquedos, material escolar para as crianças carentes da periferia da cidade natal, onde Solange estava envolvida com algumas associações beneficentes. Depois de algumas experiências frustradas, veio a feliz parceria com a Fastway Moving que transportou muitas caixas, proporcionando felicidade a inúmeras famílias, principalmente crianças.

Com a crise no envio de caixas ao Brasil, resultado do confisco de containers pela Alfândega nos portos brasileiros, a associação se viu no dever de realizar modificações em seus propósitos e criar novos desafios, desta vez nos Estados Unidos. A reestruturação começou pelo nome da associação que foi alterado para “Mantena Global Care” e, em seguida, muitas ideias surgiram.

Foram criados cursos a baixo custo em diversas áreas para custear as principais despesas, a ajuda fundamental de voluntários e o envolvimento de empresas. Atualmente, a agenda da associação é repleta de atividades e diversos cursos já foram ministrados ao longo da história: Cosmetologia, corte e costura, pintura em telas, decoração com balões, decoração com frutas, preparação para quem deseja entrar no mercado de trabalho, apoio psicológico individual ou familiar, apoio ao tratamento de câncer, através do grupo Viva a Vida, liderado por Zélia de Souza, aulas de cidadania americana e sessões do Consulado Itinerante. Mas o que captou mesmo a atenção do Consulado, Banco do Brasil Américas e Caixa Econômica Federal foram as atividades infantis como: Vamos aprender Português, Contadores de Histórias e Coral Infantil. Todas estas atividades aumentaram gradativamente o interesse das famílias a incentivarem seus filhos nascidos nos EUA a falarem a língua portuguesa e se envolver com a cultura brasileira. Hoje, são dezenas de conselheiros, voluntários e profissionais, que movimentam uma das mais populares associações brasileiras operantes na América.

O Sport Clube Português fica localizado na 55 Prospect St., próximo à Penn Station, no bairro do Ironbound, em Newark