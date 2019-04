Maquiadora e personal stylist é destaque no cenário da beleza brasileira 

Alexsandra Boeira tem na bagagem trabalhos para companhias mundialmente conhecidas, como Happn e Budweiser

A estilista e maquiadora Alexsandra Boeira é destaque nesse mês. Ela é natural de Porto Alegre (RS), onde atuava no mercado da moda. Em 2013, a gaúcha decidiu estudar “Fashion Image” em Milão, Itália, uma das capitais mundiais da moda.

Alexsandra é maquiadora e consultora de estilo, algo não muito comum na sua área de atuação. Desde jovem, ela sempre foi apaixonada por arte e, ao longo dos anos, percebeu seu interesse crescer também em outras áreas relacionadas. Este sentimento a fez investir seu tempo em diferentes campos profissionais, como, por exemplo, em uma formação em Design de Interiores.

Alexsandra se considera, antes de tudo, uma curiosa, e acredita que a curiosidade seja uma das principais características que a move em direções que sempre agregam ao seu trabalho.

Outra parte de sua profissão que faz com que ela se sinta imensamente realizada é ajudar na autoestima das mulheres. No seu trabalho, é comum para Alexsandra ver a transformação que as modelos profissionais passam. Mas, em seu ponto de vista, compartilhar isso com pessoas que não são deste universo é muito gratificante, pois possibilita vê-las felizes ao percebem que também possuem “outra versão” delas próprias que nunca imaginaram.

. Trabalhos de destaque:

Além disso, é de se impressionar que ela já tenha na bagagem trabalhos para companhias mundialmente conhecidas, como Happn e Budweiser. No trabalho com maquiagem de efeitos especiais para o Happn, por exemplo, Alexsandra foi dirigida por dois grandes talentos brasileiros da publicidade, que já receberam prêmios pelo mundo afora: Rodrigo Moran e Eduardo Lied.

Alexsandra explicou que a profissão de maquiadora muitas vezes é subestimada, mas a verdade é que ela está sempre presente e possui grande papel na não só nos desfiles, mas também na TV, cinema e revistas. A maquiagem é responsável por transmitir mensagens e pode mudar completamente a atmosfera criada no ambiente artístico do qual faz parte. Além disso, uma maquiagem de qualidade diminui os gastos com tratamento de imagens e vídeos, facilitando o trabalho de fotógrafos e cineastas, que não precisarão dedicar tanto tempo editando o trabalho final.

Seu sonho é viver sem fronteiras para explorar ao máximo a sua criatividade, seja nas artes visuais, maquiagem ou moda, auxiliando o máximo de mulheres a sentirem-se felizes e satisfeitas com a sua própria aparência.