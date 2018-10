Marcelo D2 promete agitar Nova York

O rapper e compositor carioca se apresentará no Highline Ballroom, em Manhattan (NY)

No sábado (20), às 8:00 pm, o rapper e compositor Marcelo D2 se apresentará no Highline Ballroom, em Manhattan (NY). O espetáculo Marcelo D2 & Samba Drive é para todas as idades e terá como abertura a cantora Emília Pedersen, radicada nos EUA.

Nascido no bairro de São Cristóvão e criado em Maria da Graça e Andaraí, Marcelo Maldonado Gomes Peixoto sempre gostou de samba, funk e black music. Foi vendedor de móveis, camelô e entrou para o showbizz graças ao incentivo de um amigo que hoje já se foi. Suas letras endiabradas traduziam com exatidão o pensamento de Skunk, atiçando sua voz. A dupla era perfeita até que o parceiro exagerou na dose e se foi prematuramente.

A perda do amigo em junho de 94 marcou profundamente a vida e a carreira de D2, que criou o selo Positivo para ajudar no tratamento de crianças portadoras do vírus HIV. Skunk era o vocalista do Planet Hemp no início desta década. Mesmo com uma verdadeira legião de fãs, a banda circulava apenas no circuito alternativo carioca.

Skunk suou a camisa em shows em todos os lugares possíveis e inimagináveis, mas não viu a dimensão que o Planet ganhou. O CD “Usuário” (95) foi dedicado a ele e vendeu 300 mil cópias e o segundo, “Os Cães Ladram, mas a Caravana não Pára” (97), ultrapassou o anterior em 50 mil unidades.

No álbum de estreia de sua carreira solo, Marcelo D2 mais uma vez deixa de lado apologias ou demagogias. Produzido pelo próprio D2, Zé Gonzales e Rodrigo Nantes, “Eu Tiro é Onda” (98) é quase sua biografia. Conta sua história em “1967”, fala o que quer na faixa-título e diverte quem é bom da cabeça, sem preconceitos, com “Samba de Primeira”.

Nem poderia ser diferente. Marcelo D2 passa de Lady Zu a Mestre André, apagando de uma vez a ideia de que quem gosta de hip hop não pode gostar de samba e vice-versa. Passando da Zona Norte à Zona Sul, da Leste à Oeste, o CD manda bem como passaporte e garante passe livre entre os ritmos às próximas gerações.

Em outubro de 2008, a revista Rolling Stone promoveu a Lista dos 100 Maiores Artistas da Música Brasileira, cujo resultado colocou Marcelo D2 em 73° lugar.

O Highline Ballroom fica localizado na 731 W. 16th St., em Manhattan (NY). Os ingressos podem ser adquiridos online no website: www.brazilinconcert.com. Informações: (917) 215-4991.