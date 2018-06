Marido de brasileira perde a luta contra câncer de fígado em CT

A esposa de Luiz Jimenez, Rosemary Corrêa, lançou uma campanha online para angariar fundos que serão usados no velório e sepultamento

Semana passada, Luiz Jimenez, morador em Danbury (CT), perdeu a luta contra o câncer de fígado. No sábado (16), a esposa dele, Rosemary Corrêa iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/6edcx-funeral; cujo objetivo é angariar US$ 15 mil para pagar as despesas com funeral e sepultamento. Até à tarde de segunda-feira (18), haviam sido arrecadados US$ 1.350.

“Meu nome è Rosemary Corrêa e meu esposo Luiz Jimenez veio a falecer devido um câncer no fígado. Hoje, infelizmente, me encontro em uma situação financeira deprimente e venho por meio deste pedir ajuda a todos os meus amigos para o sepultamento do meu esposo”, postou Rosemary no GoFundMe.com.

O câncer do fígado é um tipo de tumor maligno que se origina nas células que formam o fígado, como hepatócitos, canais biliares ou vasos sanguíneos, sendo, geralmente, bastante agressivo. Ele pode causar sintomas, que costumam surgir nos estágios mais avançados da doença, e incluem dor no abdômen, enjoo, perda do apetite, emagrecimento e olhos amarelados. Pessoas com gordura no fígado, cirrose hepática ou que usam anabolizantes apresentam maior risco para desenvolver este câncer, que costuma ser identificado por um exame de imagem do abdômen, como ultrassom ou tomografia, capazes de detectar um ou mais nódulos no fígado.

O tratamento é feito com cirurgia e quimioterapia, a depender do tamanho e da gravidade de cada caso, e as chances de cura são maiores quando o tumor é identificado precocemente, em estágios mais iniciais. Quando já não é possível alcançar a cura do câncer no fígado, o tempo de sobrevida é de aproximadamente 5 anos, mas esse valor pode variar de acordo com o grau de desenvolvimento da doença e outras doenças do paciente. Apesar de qualquer pessoa poder desenvolver o câncer no fígado, este tipo de câncer é mais comum em pessoas com: Infecção crônica com Hepatite B ou Hepatite C; cirrose; uso de anabolizantes; diabetes; gordura no fígado e consumo excessivo de álcool.

Vários internautas postaram mensagens de carinho e apoio no GoFundMe.com:

“Que Deus traga conforto a toda família!” Postou Sebastião dos Santos.

“Que Deus possa confortar a todos os familiares!! Estou orando por todos!!” Postou Sara Jane.