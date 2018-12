Marido teria denunciado brasileira ao ICE pela custódia do filho

Adriana Lessa Jardim está presa no Centro de Detenções de Imigrantes em Nashville (Tenn.)

Enquanto disputava a custódia do filho, a carioca Adriana Lessa Jardim, residente no Tennessee, teria sido denunciada ao Departamento de Imigração (ICE) pelo próprio marido, o norte-americano Rick Lee Stellick II. Eles casaram-se em 2007, têm um menino de 8 anos de idade, entretanto, a brasileira não possui a residência legal permanente (green card). O caso gerou ultraje nas redes sociais.

Conforme Filipe Jardim, sobrinho de Adriana e morador no Rio de Janeiro, o marido nunca permitiu que a esposa obtivesse o green card devido ao receio de que ela saísse dos EUA com o filho do casal. O sobrinho detalhou que a tia pagou mais de US$ 7 mil à uma advogada no processo de regularização do status migratório, entretanto, o marido foi até o escritório da profissional e cancelou o caso. Além disso, Rick teria pegado o filho na escola e não deixado a criança na casa da mãe. Adriana teria ficado preocupada e ligou para a polícia. Enquanto recebia assistência, os policiais viram no sistema que o marido da brasileira havia apresentado uma denúncia de agressão contra ela. A partir daí, ao invés de receber ajuda, ela foi detida e encaminhada à Penitenciária do Condado de Summer, na cidade de Hendersonville (Tenn.), onde reside o esposo. Com a esposa ainda detida, Rick conseguiu na justiça uma medida de proteção contra ela e a custódia do filho.

Pós obter a permissão do marido, em 18 de novembro, Adriana teria conversado por telefone com o filho, entretanto, Rick teria ligado para a polícia denunciando que ela teria desobedecido a ordem de proteção. E virtude disso, a brasileira foi presa, mas dessa vez entregue aos agentes do ICE. Atualmente, ela está detida no Centro de Detenções de Imigrantes em Nashville (Tenn.) e corre o risco de entrar em processo de deportação.