Maryland quer impedir ajuda policial ao ICE, mas governador promete vetar

Na segunda-feira (20), a Câmara dos Delegados de Maryland aprovou o projeto de lei que impede que a polícia no estado verifique o status migratório de indivíduos detidos ou mantê-los presos mais tempo que o determinado pela pena, a pedido de agentes de imigração. O Senado Estadual em Anápolis, controlado por democratas, ainda deve votar na proposta e o governador republicano, Larry Hogan, emitiu um comunicado prometendo vetá-la, caso ela alcance o seu escritório.

“A lei interferiria com a habilidade das nossas autoridades estaduais e municipais em cooperar com as autoridades federais de segurança”, alegou Hogan.

Os apoiadores da proposta, que foi aprovada na Câmara dos Delegados por 83 votos a favor e 55 contra, alegam que ela tem o objetivo de manter a confiança das comunidades imigrantes nas autoridades locais e estaduais e órgãos governamentais. A lei proíbe que a polícia estadual e municipal parem, prendam, revistem ou detenham um indivíduo tendo como base somente a suspeita de violações migratórias. Além disso, ela também impediria que as autoridades locais obedecessem os pedidos feitos das autoridades federais de imigração de manter detidos indivíduos, uma vez que a pena foi cumprida ou a fiança paga.

Outra emenda exige que a Procuradoria Estadual Geral divulgue diretrizes em escolas públicas, tribunais e hospitais na limitação das leis migratórias nesses locais. Ela também restringiria o uso de verba estadual para a criação de um registro de pessoas tendo como base o status migratório, nacionalidade, religião ou origem étnica.

A decisão segue os passos de dezenas de cidades e jurisdições espalhadas por todo o país que se declararam “cidades santuários”, incluindo San Francisco, Chicago, Boston, Los Angeles, Filadélfia, Seattle e Washington. Até o momento, nenhuma expressão parecida relacionada aos estados foi cunhada.

Em janeiro, o presidente republicano Donald Trump assinou uma ordem executiva que visa bloquear verba federal aos governos municipais que limitarem a cooperação com as autoridades federais migratórias. Na ocasião, ele alegou que as cidades expõem os moradores ao risco ao libertarem criminosos que deveriam ser deportados e quem, em alguns casos, cometem novos crimes depois de ser liberados das penitenciárias.