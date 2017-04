Massachusetts pode se tornar “estado santuário”

Oitenta e 1 legisladores assinaram em apoio ao projeto de lei que proíbe o uso de verba estadual para as leis federais de imigração

Na quarta-feira (5), dezenas de legisladores prometeram apoio a proposta que tornaria Massachusetts um “estado santuário”. Na sede do governo, em Beacon Hill, os democratas da Câmara dos Deputados Estaduais discutiram os métodos possíveis de resistir as ordens migratórias do Presidente Donald Trump. Pelo menos 81 deles assinaram o documento de apoio do “Safe Communities Act”, o qual garante que verbas estaduais não sejam usadas no cumprimento de políticas migratórias federais e impede que as autoridades de segurança estaduais cooperem com as autoridades migratórias federais. O projeto de lei foi redigido pelo Senador Jamie Eldridge, de Acton, e a Deputada Juana Matias, de Lawrence, e foi apresentada em ambas as câmaras da Legislatura de Massachusetts.

Jamie disse ao canal de TV Fox 25 que vinha defendendo uma proposta similar há vários anos, mas recentemente acrescentou a emenda que “proibiria a colaboração do estado com o governo federal no propósito de criar um registro muçulmano”. O projeto de lei proíbe explicitamente agora que as autoridades de segurança e o Departamento de Registro de Veículos Auto Motores (DMV) de prover informações que possa ser usada na implantação de qualquer programa federal que exija o registro das pessoas tendo como base a raça, sexo, orientação sexual, religião e origem étnica ou nacional, divulgou o State House News Service.

“Eu penso que estamos a caminho da defesa total da liberdade e direitos civis em Massachusetts”, disse Eldridge. Ele também frisou que a proposta foi endossada pelo Conselho de Relações Islâmico-Americanas em Massachusetts (CAIR) e o Centro Presente, um grupo de defesa dos direitos dos imigrantes em East Boston (MA).

“Nós devemos levar essa proposta à votação, permitir que nossos membros votem nesse assunto e, então, leva-lo perante o (Governador Charlie Baker) para que ele decida se quer vetá-lo ou não”, disse Matias.

Um porta-voz do escritório do governador disse ao Fox 25 que Baker se opõe a tornar Massachusetts um estado santuário, pois acredita que o status “santuário” deva ser decidido a nível municipal.