Massachusetts quer adotar pena de morte para quem matar policiais

A lei permitiria a pena de morte como opção de sentença para adultos acima de 18 anos que forem considerados culpados de matar policiais

O projeto de lei em Massachusetts que permite aos juízes condenarem matadores de policiais à morte tem o objetivo de enviar uma “mensagem clara de que nós não iremos tolerar isso”, disse uma legisladora, na terça-feira (21).

Shaunna O’Connell, uma das redatoras da proposta, disse no programa Fox & Friends que o projeto de lei foi apresentado depois da morte de 3 policiais em Massachusetts ao longo de 26 meses. A lei permitiria a pena de morte como opção de sentença para adultos acima de 18 anos que forem considerados culpados de matar policiais.

“Nós precisamos enviar uma mensagem clara de que não iremos tolerar isso”, disse ela. “Nós iremos proteger os nossos agentes de segurança e ter lei e ordem em nossas comunidades”.

O Sargento Michael Chesna, veterano das Forças e recipiente da comenda “Purple Heart” que trabalhava no Departamento de Polícia de Weymouth, foi morto a tiros em julho de 2018 com seu próprio revolver, informaram as autoridades, durante um confronto com um suspeito. O Sargento Sean Gannon, do Departamento de Polícia de Yarmouth, quem O’Connell descreveu como “uma grande pessoa que você gostaria de chamar de filho”, foi morto a tiros três meses antes durante o cumprimento de uma ordem de prisão. Em maio de 2016, Ronald Tarentino, do Departamento de Polícia de Auburn, foi morto a tiros quando realizava uma parada de trânsito.

O’Connell, uma republicana, disse que uma dezena de associações de segurança, totalizando milhares de policiais, assinaram uma petição de apoio à proposta.

“Nós vamos simplesmente inundar a sede do governo com apoio à essa proposta”, comentou. “Eles (legisladores) têm que levar isso realmente a sério e fazer algo sobre o assunto”.