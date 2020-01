Massachusetts votará na carteira para indocumentados em fevereiro

A proposta “Work and Family Mobility” será votada pelos legisladores estaduais

As campanhas a favor do projeto de lei que concede carteira de motorista para imigrantes indocumentados em Massachusetts se intensificaram nas últimas semanas. Isso porque a proposta “Work and Family Mobility” será votada em 5 de fevereiro pelos legisladores estaduais. As informações são do jornal Brazilian Times.

Diversos grupos de ativistas se mobilizaram para pressionar os políticos do estado a aprovar o projeto nesta etapa. O Centro do Trabalhador Brasileiro (CTB) é uma das ONGs brasileiras que mais se envolveu nas campanhas. A diretora-executiva, Natalícia Tracy, destacou que existem mais de 300 mil brasileiros em Massachusetts trabalhando para sustentar suas famílias e, com isso, contribuindo para a economia. A ativista enfatizou que estes imigrantes pagam impostos e trabalham arduamente, portanto, sendo justo que tenham acesso à carteira de motorista.

A proposta tomou proporções tão grandes que uma considerável parte da mídia apoiou as campanhas. As manifestações de apoio ao projeto de lei incluem passeatas em frente à sede do governo do estado e protestos online. Um QR Code (espécie de código de barras) está sendo divulgado massivamente nas redes sociais, pois, através dele, os internautas podem enviar e-mails aos legisladores de suas jurisdições. Com o QR Code, a campanha traz informações sobre como a pessoa pode participar e ajudar. Primeiro, deve-se ativar a câmera do telefone celular, em seguida posicionar na direção do código. Clicar na mensagem que aparecer, preencher os campos do formulário e clicar em “start writting”. Após isso, aparecerá uma carta já pronta para enviar aos politicos e basta clicar em “send letter” e pronto.

Para saber mais sobre a campanha entre em contato através do telefone (617) 783-8001 ou acesse a página do BWC no Facebook: www.facebook.com/brazilianWC