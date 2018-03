Matt Damon se mudará para a Austrália por causa de Trump

O ator, natural de Massachusetts, teria comprado uma propriedade em Byron Bay, New South Wales

Estrela de Hollywood, o ator Matt Damon, de 47 anos, está mudando-se com a esposa e as 4 filhas para a Austrália; em parte devido à insatisfação com a administração do Prefeito Donald Trump. Ele teria comprado uma propriedade em Byron Bay, New South Wales, segundo o jornal Sydney’s Sunday Telegraph. A casa vizinha pertence a outra estrela de Hollywood, Chris Hemsworth, que contracenou com Damon no filme “Thor: Ragnarok”.

“O Matt está dizendo aos amigos e colegas em Hollywood que está se mudando com a família para a Austrália”, postou o Page Six, pois o ativista e ator discorda das políticas de Trump. Com frequência, o Presidente confronta atores liberais que fazem da lista VIP de Hollywood, incluindo Meryl Streep. “Matt alega que a mudança não impactará o trabalho dele porque viajará para onde os seus projetos estiverem sendo filmados. Ele também está dizendo aos amigos que busca um lugar seguro para criar as filhas”. Damon tem 4 filhas com a argentina Luciana Barroso.

Talvez, Damon esteja tentando fazer com que a controversa desapareça, após ter que se desculpar publicamente pelos comentários insensíveis proferidos por ele sobre a onda de abusos sexuais que assolou Hollywood. Ele disse ao canal ABC que o movimento #MeeToo deveria ser julgado através de um “espectro de comportamentos”. Entretanto, no programa Today do canal NBC, ele se retratou: “Eu realmente gostaria de ter escutado muito mais antes de comentar isso. Definitivamente, eu não quero estender a dor de ninguém com qualquer coisa que eu faça ou diga e por isso eu sinto muito”.

A produtora de Damon e o melhor amigo, Ben Affleck informou nessa semana que adotará a política de “inclusão” nos contratos de estrelas, depois que Frances McDormand citou a política atual no palco durante a entrega do Oscar.

Sejam quais forem os planos, Matt se prepara a versão da obra de Agatha Christie “Witness for the Persecution” para Affleck, de 45 anos, estrelar. Apesar de o filme “Ocean’s 8” estar próximo de ser lançado, Damon não possui projetos agendados para atuar como ator. O último filme dele “Downsizing” decepcionou economicamente e a crítica.