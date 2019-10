MC Gui tem show cancelado no Brasil após debochar de criança na FL

O artista recebeu uma avalanche de críticas após ter postado um vídeo no instagram no qual ele, namorada e amigos riem da criança, em Orlando (FL)

A internet não perdoa e o artista brasileiro mais recente a provocar polêmica nas redes sociais é o cantor conhecido como MC Gui. Na segunda-feira (21), durante um passeio à Disneylândia, em Orlando (FL), ele gravou um vídeo no qual debocha da aparência de uma menina, que ficou visivelmente incomodada ao ser filmada no interior de um trem no famoso parque temático. Ele estava acompanhado da namorada e amigos, que também riram da criança. Imediatamente, tal vídeo viralizou, não no bom sentido, com o artista recebendo uma avalanche de críticas de internautas, que se solidarizaram com a criança e destacaram a aparente falta de sensibilidade dele.

Na tentativa de “apagar o incêndio”, MC Gui retirou o vídeo de sua conta no Instagram, entretanto, já era tarde demais, pois as imagens foram copiadas pelos internautas e compartilhadas nas redes sociais. A menina estava fantasiada do personagem Boo, do filme Monstros S.A, e aparentou desconforto em ser filmada. Mesmo que não entendesse o idioma português, ela pareceu ter ouvido e compreendido que os brasileiros riam dela. Ainda no vídeo, a menina aparenta não ter sobrancelhas e cabelos naturais, gerando especulações nas redes sociais de que ela poderia estar sob algum tipo de tratamento quimioterápico.

Segundo comentários postados nas redes sociais, a criança se chama Jully, tem 7 anos de idade, e estaria usando uma peruca, não como parte da fantasia de Halloween, mas por estar lutando contra um câncer através da quimioterapia, o que a fez perder todos os pelos do corpo.

. Desculpas:

Num outro vídeo postado no Instagram, MC Gui alegou que gravou o vídeo polêmico porque ficou “admirado” com as fantasias trajadas pela família americana, especialmente, pela proximidade do período do Halloween nos EUA. Mesmo sem falar o idioma inglês, ele alegou que namorada dele fala, que depois conversou com a família da garota e teria, inclusive, “elogiado” a fantasia deles.

“Nesse trem, eu encontrei essa família que estava fantasiada como personagens do Montros S.A, que é um filme da minha infância que eu assisti diversas vezes. E eu achei incrível, eu achei algo que eu nunca tinha visto em qualquer outro lugar”, alegou em outro vídeo postado no Instagram.

. Perda de contratos:

Além da desaprovação dos internautas nas redes sociais, várias marcas e eventos cancelaram contratos e anunciaram que não possuem mais nenhum vínculo com o artista, entre eles está o curso CNA Idiomas. A empresa postou a seguinte nota nas redes sociais.

“O CNA Idiomas Três Lagoas/MS através desse post, informa que foi solicitado o cancelamento do show do cantor MC Gui, que seria realizado no próximo dia 31 de outubro de 2019 em nosso evento do Halloween, por esse motivo também excluímos o post que anunciava o evento. Reforçamos que Ética e respeito fazem parte dos valores da nossa empresa e qualquer situação que vá contra nossos princípios em nenhuma hipótese é aceita. Agradecemos a todos e qualquer dúvida pode nos chamar no link: https://bit.ly/35UmTME”.

Após o cancelamento desse show em Três Lagoas (MS), a linha de roupas de MC Gui deixou de ser comercializada por uma loja famosa no Brasil. Através de uma nota, o estabelecimento comercial explicou que “a partir de hoje, não venderemos mais a marca do GUI. Não compactuamos com qualquer tipo de preconceito, muito menos quando se trata de uma criança indefesa”.

Outro artista que teve a carreira negativamente abalada por comentários polêmicos postados nas redes sociais foi o cantor Nego do Borel. Na ocasião, ele respondeu com um comentário pejorativo o elogio feito pela transexual e blogger Luísa Marilac. O incidente polêmico ocorreu em janeiro deste ano e o artista sofreu críticas e vários boicotes em decorrência disso.