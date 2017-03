Md: Lei que protege indocumentados é alvo de ódio

Ordenança impede que os agentes de polícia perguntem o status migratório das pessoas quando estiverem em ação, em Rockville (Md)

O Conselho Municipal de Rockville (Md) avalia uma ordenança que impede os agentes de polícia perguntem o status migratório das pessoas quando estiverem em ação. Entretanto, o Conselho e a prefeita da cidade receberam mensagens de ódio, via e-mail, contra a proposta. Dois dos e-mails contém insultos gráficos desejando danos físicos aos membros do Conselho que propuseram a ordenança.

A polarização sobre o debate relacionado sobre como a polícia local deve lidar com os imigrantes ocorre uma semana depois que um aluno de 14 anos da Rockville High School foi estuprado no banheiro masculino. Dois outros alunos foram acusados, um deles, confirmaram as autoridades, está ilegalmente nos EUA.

A audiência sobre a ordenança em Rockville ocorreu na segunda-feira (6), entretanto, ela não aparece na agenda do Conselho Municipal para a reunião de segunda-feira (27), mas permanece em avaliação. Tal ordenança reflete a abordagem do Departamento de Polícia do Condado de Montgomery no cumprimento das leis: A polícia não perguntaria o status migratório enquanto persegue criminosos.

O Comitê do Senado de Maryland tende a avaliar o “Trust Act” antes do final da semana em Annapolis. A proposta impede que a polícia pergunte o status migratório enquanto investigam crimes e proíbe que os agentes denuncie alguém às autoridades migratórias sem uma ordem judicial. O governador de Maryland, Larry Hogan, considerou a proposta da Câmara “irresponsável” e prometeu vetá-la, caso ela chegue ao seu escritório para assinatura.