MEC altera data das provas do Supletivo 2017

Candidatos podem enviar perguntas sobre o exame para o canal do Ministério da Educação no Facebook

O Ministério da Educação marcou para esta quarta-feira (20) uma transmissão ao vivo, às 19h30, por meio de sua página no Facebook para tirar dúvidas sobre o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Na ocasião, a diretora de Gestão e Planejamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Eunice Santos, vai tirar dúvidas sobre a realização do exame..

Nesta terça-feira (19), a pasta anunciou que a data das provas no Brasil foi adiada: passou de 22 de outubro para 19 de novembro.

Isso porque houve atraso na homologação da licitação, o que dificultou a divulgação dos locais de prova aos candidatos dentro do prazo previsto. O Encceja para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa (Encceja PPL) também mudou; agora será aplicado nos dias 21 e 22 de novembro.

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja Nacional) 2017 será aplicado em 19 de novembro, e não mais em 22 de outubro. A mudança de data se deve a um atraso na homologação da licitação, o que inviabilizou a distribuição dos participantes nos locais de prova dentro do cronograma.

O exame para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa (Encceja PPL) também terá nova data: 21 e 22 de novembro. A retificação do editais foi publicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no Diário Oficial da União desta terça-feira (19).

O Inep também adiou o horário do Encceja Nacional e Encceja Nacional PPL para garantir que todos os candidatos possam acessar os locais de prova com mais comodidade e segurança, já que o exame será aplicado durante o período de vigência do Horário de Verão em vários estados.

Como o Horário Oficial de Brasília rege a aplicação em todas as unidades da Federação, em alguns municípios da região Norte os participantes teriam de chegar aos locais de prova três horas mais cedo, caso do Acre. Dessa forma, os horários do turno matutino e vespertino foram atrasados em uma hora.

O Encceja Nacional 2017 será aplicado para mais de 1,5 milhão de pessoas. Destas, 301 mil farão provas para o Ensino Fundamental e 1,2 milhão, para o Ensino Médio. O exame será aplicado em 564 municípios distribuídos em todas as unidades da Federação.