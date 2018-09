Médico participante de reality-TV é acusado de estupros

O casal Grant Robicheaux e Cerissa Riley teria dopado 2 mulheres e abusado sexualmente delas

Na terça-feira (18), um cirurgião que participou de um reality-TV e a namorada dele são acusados de drogar e abusar sexualmente de 2 mulheres, informou Tony Rackauckas, procurador de justiça distrital do Condado de Orange. O médico Grant Robicheaux e a namorada dele, Cerissa Riley, foram presos na quarta-feira (12). Ele é cirurgião e participou uma vez do antigo reality-show “Online Dating Rituals of the American Male” no canal Bravo.

A Procuradoria informou que o casal atacou duas mulheres em 2016 e suspeita-se que possa haver “centenas” de mais vítimas. Especialistas analisam “milhares de imagens e vídeos armazenadas no telefone de Robicheaux; algumas delas incluindo a participação de Riley”, detalharam os promotores. Em alguns vídeos, aparece uma mulher que “aparenta estar altamente intoxicada além da capacidade de consentir ou resistir e quase não responde aos avanços sexuais do acusado”.

“Baseados nessa evidência, nós acreditamos que possa existir muitas vítimas não identificadas nas ruas”, disse o escritório de Rackauckas. As autoridades procuram novas possíveis vítimas.

O casal está sendo acusado de estupro com o uso de drogas, sexo oral com o uso de anestesia ou substâncias controladas, além de outros crimes. A Promotoria Pública (DA) detalhou que Grant e Cerissa utilizavam a “boa aparência e charme de ambos para diminuir a inibição das vítimas em potencial”, acrescentando que “nós tendemos a confiar em doutores, pois eles fazem o juramento de não causar dano a ninguém. O segundo acusado, por ser mulher é fundamental. Uma mulher fingindo ser a namorada dele obviamente teve um papel significativo em desarmar as vítimas, fazendo com que elas se sentissem mais confortáveis e seguras”.

A audiência do casal está agendada para ocorrer em 25 de outubro. A sentença máxima para Robicheaux é de 40 anos numa penitenciária e a máxima para Riley é de 30 anos e 8 meses, detalhou o DA.