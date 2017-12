Menina brasileira perde a luta contra doença rara em MA

Ana Clara Miranda foi diagnosticada a “Síndrome da Desregulação Imune”

No domingo (10), Ana Clara Miranda, de 4 anos, moradora em Quincy (MA), perdeu a luta de aproximadamente 3 anos contra uma doença rara: “Síndrome da Desregulação Imune”. A doença foi descoberta no primeiro ano de vida e, consequentemente, isso fez com que a mãe da criança abandonasse a carreira e trabalho para cuidar integralmente da filha. Ela estava internada no Boston Children’s Hospital.

Ao longo do tratamento contra a enfermidade, Ana Clara foi atendida por médicos especialistas em Gastrenterologia, Pneumologia, Imunologia e Hematologia. No início, uma das alternativas para a cura seria um transplante de medula óssea, portanto, foi lançada uma campanha no website GoFundMe.com, cujo objetivo era a arrecadação de US$ 50 mil para a cirurgia. Na ocasião, foram angariados somente US$ 900.

. Nova campanha beneficente:

Com o falecimento de Ana Clara, a tia da menina, Cíntia Miranda, lançou na segunda-feira (11), no GoFundMe.com a campanha: https://www.gofundme.com/4ua9liw, cujo objetivo é angariar fundos para as despesas com o funeral. Até à tarde de quinta-feira (14), haviam sido arrecadados US$ 5.644 do total de US$ 15 mil.

“Era uma vez, uma forte menininha chamada Ana Clara. Ela era linda, pura e forte. Ela esteve em nossas vidas por apenas quatro anos, mas nos ensinou muitas lições de vida. A mãe dela é uma mulher maravilha. Ela largou a carreira, vendeu a casa e deixou tudo para trás para batalhar pela vida da sua filha lado a lado, desde outubro de 2015, no Boston Children’s Hospital. No domingo, dia 10 de dezembro, Ana nos deixou e foi ficar com o Papai do Céu. Todos que a conhecerem vão sentir sua falta para sempre. Por favor, considere doar qualquer quantia para ajudar nos custos funerários de Ana. A mãe dela é solteira, está desempregada há dois anos cuidando da saúde da filha e ela deseja dar a Ana um funeral simples. Muito Obrigada”, postou Cíntia Miranda no GoFundMe.com.