Mês de abril terá aumento do preço da gasolina

Com as temperaturas mais altas e dias mais longos, o mês de abril tende a elevar o preço da gasolina. Para os incrédulos, aumentou 1 centavo semana passada causado pela elevação do valor do óleo cru e da venda de gasolina no atacado.

“Isso ocorre em todo o país. Nós estamos na virada de dois aumentos significativos”, disse Tom Kloza, analista global de petróleo do Oil Price Information Service. “Com relação ao preço da gasolina, abril pode ser o mês mais cruel”.

O motivo: O preço do óleo cru ultrapassou US$ 50 o barril e a venda a atacado da gasolina atingiu US$ 1,74, na sexta-feira (7). O preço médio do combustível em New Jersey pulou de US$ 2,31 para US$ 2,37, na segunda-feira (10), segundo o GasBuddy.com. A sexta-feira (7) foi um daqueles dias raros quando o Estado Jardim voltou a ter o preço da gasolina abaixo dos US$ 2,39 no resto do país. Os valores com desconto oscilaram entre US$ 2,11 e US$ 2,15, na sexta-feira.

Conselho de Kloza: Se você possui um barco a motor, encha o tanque agora.

“Será perceptível entre agora e a Páscoa”, disse ele. “Eu não ficaria surpreso em ver o aumento de US$ 0,20 no preço do galão no mês”.

O preço a varejo poderá aumentar 1 centavo ainda essa semana, sendo reflexo do aumento no mercado atacado. Os motoristas poderão conseguir alguns descontos oferecidos pelas grandes companhias que ainda têm acesso à mistura mais barata de inverno ainda em estoque, detalhou o especialista.

Durante o 1º quadrimestre do ano, os motoristas se beneficiaram do mercado de commodities, onde não ocorreu movimento por mais de 90 dias, detalhou Kloza.

A demanda por gasolina, quando mais pessoas dirigem, também consumirá alguns dos 534 milhões de barris de óleo cru em estoque, o que poupou os motoristas do aumento do preço, conforme Tom. Outros especialistas acreditam que os motoristas podem começar a sentir os efeitos dos cortes na produção em janeiro pelos membros da OPEC (Organização dos Países Produtores de Petróleo).